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«СовЭкон» предупредил о неминуемом сокращении производства зерновых и масличных в России

Аграрии называют текущую ситуацию в АПК критической

| Агроинвестор |

В 2023-м результат по валовому сбору вернется к средним значениям за последние годы
В 2023-м результат по валовому сбору вернется к средним значениям за последние годы

Аналитический центр «» считает, что серьезный неурожай в России — лишь вопрос времени. По мнению аналитиков, нашу страну ждет неминуемое сокращение производства зерновых и масличных на фоне того, что у аграриев не хватает средств на развитие. Об этом глава «» Андрей Сизов сказал в интервью RTVI. По его оценке, в 2023 году производство пшеницы упадет на 22% до 85,3 млн т против 104,2 млн т в 2022-м.

«В 2022 году Россия собрала рекордный урожай. Но в 2023 году результат вернется к средним значениям за последние годы. Рекорд 2022 года — на 90% результат чрезвычайно благоприятной погоды, — считает Сизов. — С осени 2021-го, когда закладывается урожай, до конца лета 2022 года погодные условия созревания урожая были идеальны практически везде. Подобное было только в 2017 году».

Он напомнил, что посевные площади под озимые активно сокращались второй год. «Фермеры всегда думают на годы вперед и стараются поддерживать уровень агротехнологий — это страховка от плохой погоды. Если все сделано по технологии в плохую погоду — урожайность снизится, но на 10%. Если же фермер вынужден на всем экономить, из-за плохой погоды урожайность упадет на 30-40%», — объяснил он RTVI. В новом сезоне восточные регионы с менее благоприятной погодой «могут уйти в очень приличный минус», считает Сизов.

Среди основных проблем он озвучил сложности с семенами, нехватку удобрений и необходимость обновления парка сельхозтехники. Самой большой проблемой он назвал экспортные пошлины, которые «искусственно сдерживают повышение цен, в то время как себестоимость производства постоянно растет». В дальнейшем, по мнению Сизова, ситуация будет усугубляться. По его мнению, вопрос отмены пошлин встанет, когда будет серьезный неурожай, который возможен уже в 2023—2024 годах. 

Аграрии соглашаются с оценками Сизова. Так, председатель совета директоров племзавода «Комсомолец» (Забайкальский край, выращивает рапс, пивоваренный ячмень и др.) Валерий Нагель сказал «», что у предприятия большие проблемы со средствами для посевной кампании. На этом фоне планируется сокращение посевов пшеницы сразу на 90%. Он объяснил, что в прошлом сезоне был получен большой убыток, что добавило проблем. Несмотря на то, что Китай сейчас разрешает поставлять пшеницу из Забайкалья, компания не смогла получить для этого квоту, хотя у нее есть для этого готовые контракты, рассказал Нагель.

Также «Комсомолец» планирует в два раза сократить посевы рапса. «У нас нет понимания, что будет с пошлиной. Перспективы выглядят страшно, и к сожалению, мы не видим положительных для нас действий со стороны государства. Единственное, что хорошо для экспорта — то, что рубль слабеет. Однако этого недостаточно. Мы надеемся, что правительство увидит происходящую в отрасли ситуацию и как-то поможет», — заключил Нагель. 

Гендиректор компании «» Игорь Поляков сказал «», что его предприятие тоже планирует сокращать посевы пшеницы на фоне почти нулевой рентабельности ее производства. По его словам, сокращение будет постепенным — в пределах 10% ежегодно, если ситуация с рентабельностью не будет меняться. Также уменьшение площадей под пшеницей в этом году будет связано с погодными условиями в Черноземье. «Мы уже сейчас видим, что по озимым списание будет порядка 15-20%», — отметил Поляков. Он добавил, что проблем с денежными средствами в компании нет, так как при необходимости можно получить кредит на льготных условиях.

Гендиректор агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александр Неженец согласен, что в ближайшие годы посевы пшеницы и масличных в России будут сокращаться. Главной причиной он назвал экспортные пошлины. «У нас есть возможности вывозить гораздо больше, чем сейчас. Однако пошлины сдерживают этот процесс. Внутренние потребности небольшие, и они не растут. Рентабельность предприятий сильно уменьшается, особенно это касается Юга России», — отметил Неженец. По его мнению, 2023 и 2024 годы будут крайне сложными для аграриев, так будет продолжаться, пока «государство не исправит ошибки, которые были совершены в 2022 году».

Агрофирма «Прогресс» в этом году тоже планирует сокращать посевы озимой пшеницы и рапса. «Сейчас мы ищем, чем их заменить. Выращивать с рентабельностью 15-20% — это путь в никуда. Кроме того, техника изнашивается, основные фонды — тоже, пополнять их мы не можем, поэтому я считаю, что ситуация, которая сейчас складывается в сельском хозяйстве России, критическая», — заключил Неженец. 

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