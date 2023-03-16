«СовЭкон» предупредил о неминуемом сокращении производства зерновых и масличных в России

В 2023-м результат по валовому сбору вернется к средним значениям за последние годы В. Бычков

Аналитический центр «СовЭкон» считает, что серьезный неурожай в России — лишь вопрос времени. По мнению аналитиков, нашу страну ждет неминуемое сокращение производства зерновых и масличных на фоне того, что у аграриев не хватает средств на развитие. Об этом глава «СовЭкона» Андрей Сизов сказал в интервью RTVI. По его оценке, в 2023 году производство пшеницы упадет на 22% до 85,3 млн т против 104,2 млн т в 2022-м.



«В 2022 году Россия собрала рекордный урожай. Но в 2023 году результат вернется к средним значениям за последние годы. Рекорд 2022 года — на 90% результат чрезвычайно благоприятной погоды, — считает Сизов. — С осени 2021-го, когда закладывается урожай, до конца лета 2022 года погодные условия созревания урожая были идеальны практически везде. Подобное было только в 2017 году».



Он напомнил, что посевные площади под озимые активно сокращались второй год. «Фермеры всегда думают на годы вперед и стараются поддерживать уровень агротехнологий — это страховка от плохой погоды. Если все сделано по технологии в плохую погоду — урожайность снизится, но на 10%. Если же фермер вынужден на всем экономить, из-за плохой погоды урожайность упадет на 30-40%», — объяснил он RTVI. В новом сезоне восточные регионы с менее благоприятной погодой «могут уйти в очень приличный минус», считает Сизов.



Среди основных проблем он озвучил сложности с семенами, нехватку удобрений и необходимость обновления парка сельхозтехники. Самой большой проблемой он назвал экспортные пошлины, которые «искусственно сдерживают повышение цен, в то время как себестоимость производства постоянно растет». В дальнейшем, по мнению Сизова, ситуация будет усугубляться. По его мнению, вопрос отмены пошлин встанет, когда будет серьезный неурожай, который возможен уже в 2023—2024 годах.



Аграрии соглашаются с оценками Сизова. Так, председатель совета директоров племзавода «Комсомолец» (Забайкальский край, выращивает рапс, пивоваренный ячмень и др.) Валерий Нагель сказал «Агроинвестору», что у предприятия большие проблемы со средствами для посевной кампании. На этом фоне планируется сокращение посевов пшеницы сразу на 90%. Он объяснил, что в прошлом сезоне был получен большой убыток, что добавило проблем. Несмотря на то, что Китай сейчас разрешает поставлять пшеницу из Забайкалья, компания не смогла получить для этого квоту, хотя у нее есть для этого готовые контракты, рассказал Нагель.



Также «Комсомолец» планирует в два раза сократить посевы рапса. «У нас нет понимания, что будет с пошлиной. Перспективы выглядят страшно, и к сожалению, мы не видим положительных для нас действий со стороны государства. Единственное, что хорошо для экспорта — то, что рубль слабеет. Однако этого недостаточно. Мы надеемся, что правительство увидит происходящую в отрасли ситуацию и как-то поможет», — заключил Нагель.



Гендиректор компании «Тамбовские фермы» Игорь Поляков сказал «Агроинвестору», что его предприятие тоже планирует сокращать посевы пшеницы на фоне почти нулевой рентабельности ее производства. По его словам, сокращение будет постепенным — в пределах 10% ежегодно, если ситуация с рентабельностью не будет меняться. Также уменьшение площадей под пшеницей в этом году будет связано с погодными условиями в Черноземье. «Мы уже сейчас видим, что по озимым списание будет порядка 15-20%», — отметил Поляков. Он добавил, что проблем с денежными средствами в компании нет, так как при необходимости можно получить кредит на льготных условиях.



Гендиректор агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александр Неженец согласен, что в ближайшие годы посевы пшеницы и масличных в России будут сокращаться. Главной причиной он назвал экспортные пошлины. «У нас есть возможности вывозить гораздо больше, чем сейчас. Однако пошлины сдерживают этот процесс. Внутренние потребности небольшие, и они не растут. Рентабельность предприятий сильно уменьшается, особенно это касается Юга России», — отметил Неженец. По его мнению, 2023 и 2024 годы будут крайне сложными для аграриев, так будет продолжаться, пока «государство не исправит ошибки, которые были совершены в 2022 году».



Агрофирма «Прогресс» в этом году тоже планирует сокращать посевы озимой пшеницы и рапса. «Сейчас мы ищем, чем их заменить. Выращивать с рентабельностью 15-20% — это путь в никуда. Кроме того, техника изнашивается, основные фонды — тоже, пополнять их мы не можем, поэтому я считаю, что ситуация, которая сейчас складывается в сельском хозяйстве России, критическая», — заключил Неженец.



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