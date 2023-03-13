Росстат уточнил данные по урожаю в 2022 году

Зимой в некоторых регионах продолжалась уборка кукурузы и подсолнечника Д. Абрамов

Росстат подвел окончательные итоги сбора урожая в 2022 году. Зимой в некоторых регионах продолжалась уборка кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы, поэтому показатели по ним значительно пересмотрены. По данным ведомства, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 157,7 млн т, в том числе 104,2 млн т пшеницы. В январе урожай оценивался на уровне 153,8 млн т и 104,4 млн т соответственно — на 29,9% и 37% больше, чем в 2021 году.



Сбор ячменя в прошлом году вырос на 30% до 23,4 млн т (23,5 млн т в январской оценке), ржи — на 26,5% до 2,2 млн т (по сравнению с январем показатель не изменился), кукурузы — на 5% до 15,85 млн т (11,8 млн т в январе). Урожай крупяных культур также увеличился, исключением стали рис и просо. Сбор первого относительно 2021 года снизился на 14,2% до 923 тыс. т, второго — на 16,5% до 307 тыс. т. В то же время производство гречихи выросло на 33% по сравнению с 2021 годом, до 1,2 млн т, овса — на 18,4% до 4,5 млн т. Урожай гороха оказался на 14,2% больше и достиг 3,6 млн т.



Росстат также сообщил, что урожай масличных составил 29 млн т, что на 17% выше показателя 2021 года (24,85 млн т). В том числе подсолнечника собрано 16,36 млн т против 15,66 млн т годом ранее (прибавка на 4,5%), сои — почти 6 млн т против 4,76 млн т (рост на 26%), рапса — 4,5 млн т против 2,8 млн т (плюс 61,6%). В январе статведомство оценивало, что сбор подсолнечника в 2022 году составил 14,5 млн т, сои — 5,8 млн т, рапса — 4,5 млн т.



Также Росстат значительно скорректировал данные по урожаю сахарной свеклы. Если в январе ее сбор оценивался на уровне 41,7 млн т, то сейчас — около 48,9 млн т, что на 18,6% больше, чем в 2021 году. Незначительно — примерно на 0,1 млн т в сторону увеличения, до 18,8 млн т — повышен показатель производства картофеля. По сравнению с 2021-м его урожай вырос на 4,8%. Овощей открытого и закрытого грунта собрано 13,5 млн т (плюс 3,8%), в январе статведомство оценивало их сбор в 13,02 млн т.



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