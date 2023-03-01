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Форум «Магнит» и агробизнес
Форум «Магнит» и агробизнес

В 2022 году производство сельхозпродукции в ЕАЭС выросло на 9,4%

Существенное увеличение урожаев отмечено во всех странах союза

| Агроинвестор |

Российский АПК за прошлый год вырос более чем на 10%
Российский АПК за прошлый год вырос более чем на 10%

В 2022 году производство продукции АПК в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) выросло на 9,4% и составило 11,5 трлн руб. Об этом сообщила официальный представитель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина в ходе брифинга, пишет ТАСС. По ее словам, положительная динамика связана с увеличением сборов основных сельскохозяйственных культур, в первую очередь зерновых и зернобобовых.

По предварительным данным, валовой сбор зерна в ЕАЭС составил почти 187 млн т, что примерно на 27% больше уровня предыдущего года. Существенное увеличение производства отмечено во всех странах союза и обусловлено ростом урожайности. В Армении сбор зерна вырос почти на 58%, в Киргизии — на 36%, в Казахстане — на 34,5%, в России — почти на 27%, в Белоруссии — на 19%. Как отметила Малкина, также увеличился урожай сахарной свеклы — на 2%, картофеля — на 4,6% и овощей — на 1%.

Производство продукции сельского хозяйства в России в 2022 году, по данным , выросло на 10,2%. В том числе в сегменте растениеводства показатель увеличился на 15,9%, в животноводстве — на 2,4%. При этом рост производства в сельскохозяйственных организациях за прошлый год составил 12,8%, в крестьянских и фермерских хозяйствах — 20,1%. В хозяйствах населения этот показатель снизился на 1,8%. 

Рост произошел в первую очередь за счет зерновых и масличных, говорил в начале февраля гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка () Дмитрий Рылько. В 2023-м, по его мнению, весьма высока вероятность снижения производства зерновых, и, возможно, масличных. В результате на фоне высокой базы 2022 года возможна просадка по сельхозпроизводству в целом, считает он. По оценкам эксперта, основными рисками в этом году будут погодные условия и рост затрат на ряд средств производства.

Оценить объем производства продукции АПК в 2023 году пока невозможно, сказал «» директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его мнению, показатель в первую очередь будет зависеть от урожая. «Пока с точки зрения семенного материала ситуация благополучная, но не нужно забывать, что в прошлом году был собран очень большой урожай зерна в 150 млн т, перекрыть этот результат в 2023-м будет очень трудно. Однако для покрытия потребностей внутреннего рынка продукции точно хватит», — уверен эксперт. 

Аналитик Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Надежда Каныгина ранее говорила «», что в 2023 году основные риски и сложности отрасли будут сконцентрированы вокруг решения давних логистических и инфраструктурных проблем. Например, из года в год не хватает систем хранения, и особых значимых подвижек в наращивании таких мощностей не наблюдается. Фиксируется и нехватка техники, оборудования. Также зачастую плохо налажено сообщение даже между соседними регионами, не говоря о транспортной системе в рамках всей страны, перечисляла она. 

«Для сохранения рентабельности производства в 2023 году необходимо будет делать акценты на решении инфраструктурных проблем, что массово позволило бы снизить издержки всем сельхозпроизводителям. Для сохранения интереса к увеличению агропроизводства также необходимо более активно развивать экспортное направление, решать логистические проблемы, искать новые точки сбыта отечественной продукции», — говорила «» Каныгина.

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