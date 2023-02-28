Производство плодово-ягодной продукции в России превысило 1,5 млн тонн

С 2013 года в России было заложено порядка 140 тыс. га многолетних плодовых и ягодных насаждений Pixabay

В 2022 году урожай плодов и ягод в России достиг рекорда, составив более 1,5 млн т в организованном секторе. Об этом было заявлено на заседании Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации, сообщили в пресс-службе Минсельхоза. О результатах работы отрасли рассказал замминистра сельского хозяйства Андрей Разин. По его словам, с 2013 года сбор плодов и ягод в товарном секторе вырос в 2,3 раза.



За этот период в России было заложено порядка 140 тыс. га многолетних плодовых и ягодных насаждений, включая питомники, из которых 66% — сады интенсивного типа, рассказал Разин. Кроме того, существенно увеличилось производство посадочного материала, в 2022 году показатель составил 37 млн штук, что на 18,6% выше среднего уровня за предыдущие три года.



Как было отмечено на заседании, сейчас садоводы все больше предпочитают отечественные саженцы, в прошлом году их доля на рынке составила 74%. Дополнительно Минсельхоз планирует внести изменения в правила «стимулирующей» субсидии, которые позволят предоставлять поддержку на закладку и уход за многолетними насаждениями семечковых и косточковых культур при условии использования посадочного материала российского производства.



Объем господдержки подотрасли в последние годы только в рамках «стимулирующей» субсидии составлял порядка 5 млрд руб. ежегодно. В текущем году финансирование увеличено практически в 1,5 раза до 7,33 млрд руб. Благодаря совершенствованию инструментов и росту объемов поддержки ожидается, что к 2027 году в организованном секторе будет производится порядка 2 млн т плодово-ягодной продукции. А к 2030 году показатель превысит 2,4 млн т.



Гендиректор Ягодного союза и ИА FruitNews Ирина Козий сказала «Агроинвестору», что с 2015 по 2019 годы площади плодово-ягодных насаждений в нашей стране увеличивались. В основном это касалось яблоневых садов, также был хороший прогресс по ягодам и винограду. Однако на протяжении последних трех лет площади начали сокращаться. «Часть площадей может быть компенсирована за счет интенсивности насаждений, поэтому урожайность с гектара, возможно, увеличится, но в ближайшие два-три года я ожидаю снижения объемов урожая», — прогнозирует эксперт.



При этом в 2023 году, предположительно, снижения сбора плодов и ягод не будет, потому что это четвертый год для садов, которые были высажены в 2019-м. По мнению Козий, падение будет в 2024—2025 годах. По ее словам, площади продолжают расти по трем направлениям: виноградники, ягоды и ореховые культуры. «Правда, если говорить об орехах и ягодах, речь идет об очень маленьких цифрах относительно общего объема. А среди виноградников основной объем приходится на техническую культуру для выпуска вина. Отрасль производства столового винограда у нас пока не сложилась», — отметила Козий. ​



Заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров в интервью ТАСС заявил, что внутренняя потребность нашей страны в яблоках может быть закрыта к 2025 году благодаря продукции садоводства из регионов Северного Кавказа. Он отметил, что сейчас наблюдается нехватка мощностей хранения сельхозпродукции, производимой в округе. Поэтому министерство совместно с единым институтом развития Северного Кавказа АО «Кавказ.РФ» рассматривают возможности их увеличения.



В январе президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин говорил «Агроинвестору», что в ближайшие пять лет Россия может полностью обеспечить себя яблоками. «Ежегодно мы увеличиваем их производство на 150-350 тыс. т. Полагаем, что такими темпами в ближайшие пять лет мы полностью будем обеспечивать себя яблоками», — говорил он.



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