В Тюмени построят еще одну ферму для выращивания клубники

Компания «Внеземное» планирует создать собственный рассадный центр, чтобы меньше зависеть от импорта Pixabay

Компания «Внеземное» планирует масштабировать свою ферму для выращивания садовой земляники. Об этом порталу «Тюменская линия» сообщил коммерческий директор предприятия Александр Басов. Это будет уже второе производство, первое было запущено в 2020 году. «В этом году начнется строительство большого объекта на 1,5 тыс. кв. м, а это около 50 тыс. кустов клубники. Объем производства — более 100 т клубники в год», — сказал Басов (цитата по «Тюменской линии»). На уже действующей ферме в преддверии летнего сезона количество кустов было увеличено с 4 тыс. до 5,5 тыс., добавил он.



Действующая вертикальная клубничная ферма располагается в закрытом помещении с оптимальными для растений климатическими условиями и освещением, рассказал Басов «Тюменской линии». Чтобы обеспечить производство необходимыми материалами, компания нашла российских поставщиков. Например, пластиковые горшки обошлись на 30% дешевле китайских аналогов. Также пластиковые комплектующие для магистрали доставки к растениям питательных смесей изготавливаются многими предприятиями в регионе. «И в цене выиграли от этого — комплектующие в два раза дешевле иностранных аналогов», — сравнил Басов.



Посадочный материал, который используется на ферме, импортируется из Голландии и Италии. Последняя поступившая партия обеспечила производство на год. Но компания планирует решить вопрос зависимости от зарубежных поставок и создать собственный рассадный центр, чтобы полностью обеспечивать себя, а в дальнейшем и других производителей. Басов считает, что с точки зрения импортозамещения сейчас для таких технологичных сельхозпроизводств благоприятное время.



Производителей товарной садовой земляники на Урале почти нет, говорит гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. «У “Внеземного” очень маленький реальный объем производства», — добавляет она. По словам эксперта, в условиях вертикальных теплиц, как правило, успешно можно выращивать зеленные и салатные культуры. «В России практически нет успешных примеров товарного производства этой ягоды на такой ферме <...>. Это все на уровне экспериментов. А выращивать в вертикальной теплице 100 т садовой земляники за год — это наполеоновские планы. Будет замечательно, если у “Внеземного” это получится», — прокомментировала «Агроинвестору» Решетникова.



Она считает, что более целесообразно работать в традиционной небольшой ягодной теплице с использованием современных технологий. Кроме того, судя по опыту, себестоимость ягод, произведенных в вертикальных фермах, обычно выше, чем при использовании обычных теплиц, хотя теоретически инвестировать в них надо меньше. Также проблемы могут возникнуть из-за использования сложных технологий: лампы досвечивания нельзя располагать близко к растениям, а уровень досвечивания для ягоды должен быть выше, чем для салатов или зелени. Так что для работы на таком проекте нужны агрономы, которые знакомы с технологией выращивания в вертикальной теплице.



Решетникова говорит, что рассадный центр для садовой земляники должен заниматься не только выращиванием саженцев. Особенно это касается земляники фотонейтрального дня, которая используется в защищенном грунте. «Это не так просто, как вырастить обычный саженец, чем занимаются на дачах», — добавляет эксперт. По ее словам, для производства рассады, пригодной для товарного выращивания, нужна специальная подготовка. Например, саженец должен пройти стадию оздоровления (очищение от бактерий, насекомых и др., для этого используются специальные препараты и температурные режимы). Также нужно сделать так называемую рассаду фриго — выдержать растения при отрицательных, низких температурах и разной степени освещения. Это нужно для того, чтобы плодоношение проходило в определенные периоды.



«Рассаду для открытого грунта мы и так выращиваем, с этим проблем нет. А в товарном производстве ягод пока у нас абсолютная зависимость от внешних поставок всего посадочного материала», — говорит Решетникова. Она также обращает внимание на то, что пятый пакет санкций ЕС не вводил запрет на поставки в Россию посадочного материала для ягод, он затронул только цветы. Но вопрос влияния валютной составляющей на себестоимость производства все еще открыт.

