Почти все производители плодов и ягод привлекают сезонных рабочих для ухода за садами и сбора урожая Pixabay

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, меняющее параметры начатого в конце 2021 года пилотного проекта по целевому найму трудовых мигрантов из Узбекистана для нужд российского строительного сектора (10 тыс. человек) и АПК (1,1 тыс. человек). Новым участником «пилота» станет Минпромторг, который будет вести реестр работодателей из отрасли легкой промышленности, получивших право на такой наем. Также сняты ограничения по численности трудовых мигрантов из Узбекистана и упрощены медицинские требования к въезжающим. Причина изменений — дефицит кадров, который усилился в результате частичной мобилизации.



Между тем, сейчас мигранты менее охотно едут в Россию на сезонные работы. Среди причин — трудности с конвертацией валюты. Однако если в этом году особых проблем с сезонными работниками большинство компаний агросектора, которые привлекают такие кадры, не испытывали, то в следующем ситуация может ухудшиться.



Гендиректор Ягодного союза и ИА FruitNews отмечает, что почти все производители плодов и ягод привлекают сезонных рабочих для ухода за садами и сбора урожая. По ее данным, с привлечением иностранных сотрудников на сезон в этом году больших проблем не было, поскольку были сняты основные антиковидные ограничения, нанесшие крупный ущерб ягодной отрасли в 2020 и 2021 годах. «Однако сохраняются некоторые сложности с транспортом, с пересечением границ, сотрудникам сложнее переводить заработанные деньги своим семьям за рубеж», — рассказала она «Агроинвестору». В некоторой степени работа в российских хозяйствах стала менее престижной и популярной. Так, например, в этом году сезонные сотрудники из Узбекистана, которые очень эффективно работают на сборе урожая, в Россию ехали не так охотно, как в предыдущие сезоны, знает она.



Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Карсильников соглашается, что с привлечением мигрантов для сезонных работ в этом году проблем у картофелеводов и овощеводов не было. «Обычно таких сотрудников активно привлекают в начале лета Астраханская и Волгоградская области для сбора ранних овощей и картофеля. Также активно сезонных мигрантов привлекают для сбора урожая в Подмосковье, где выращивается много овощей», — говорит он. Красильников напоминает, что весной на площадке Минсельхоза обсуждались потребности разных регионов в мигрантах, и ведомство помогло овощеводам закрыть их.



С третьей декады сентября часть рабочих рук из агросектора стала выбывать из-за частичной мобилизации. Это, в том числе, ощутили картофелеводы: часть как действующих работников предприятий, так и потенциальных сезонных была мобилизована, прокомментировал Красильников «Агроинвестору». Ситуация усугубляется непростыми погодными условиями: в отдельных регионах техника не может зайти в поле, и урожай приходится собирать вручную. Ряд хозяйств столкнулись с тем, что механизаторы и водители овощеводческих хозяйств попали под частичную мобилизацию, однако Минсельхоз помогал оперативно решать возникающие проблемы. Тем не менее, в СМИ появлялись сообщения о том, овощеводы в ноябре предлагали населению убирать оставшийся урожай и забирать его себе бесплатно, лишь бы завершить уборку, добавляет он.



Красильников обращает внимание, что на 11 ноября все еще оставалась большая часть неубранных овощей открытого грунта и картофеля, тогда как традиционно, их уборка в это время уже завершается. «Погода до сих пор не дает закончить работы. А на этой неделе уже начинаются заморозки, в итоге часть продукции уйдет под снег», — сетует он.



Член совета директоров «Малино» Татьяна Губина говорит, что системных проблем с сезонными рабочими в компании нет. «Из-за сложной уборки мы не могли в запланированном режиме осуществить высвобождение действующей рабочей силы и были вынуждены привлекать дополнительную», — добавляет она. В сентябре на предприятии были единичные случаи отъезда работающих мигрантов и отказ от прибытия потенциальных. «Но, в целом, мы пока справляемся», — уточняет она.



А вот ягодную отрасль частичная мобилизация в этом году задела не так серьезно, как некоторые другие, поскольку массовый сбор ягод к сентябрю уже заканчивается, и сезонные рабочие руки высвобождаются, отмечает Козий. Она считает, что сложностей стоит ожидать в следующем году, поскольку некоторые предприятия остались без механизаторов, водителей, бригадиров и даже директоров. В некоторых компаниях мобилизовали агрономов, что крайне болезненно для ягодоводства. «Таких специалистов в отрасли и так почти нет, и когда вынуждены уходить те редкие кадры, на которых держится производство — это серьезная потеря», — подчеркивает глава Ягодного союза.



Руководитель компании «Брянский сад» Олег Кобец говорит, что для сезонных работ компания не привлекает и никогда не привлекала мигрантов. «Мы обеспечиваем себя сезонной рабочей силой, приглашая жителей из близлежащих к нашему хозяйству деревень. Также в сборе урожая принимают участие постоянные сотрудники компании», — поясняет он.



Частичная мобилизация в этом году никак не затруднила сбор урожая, однако, по словам руководителя, предприятие уже ощущает, что в следующем году людей из ближайших деревень будет не хватать. Для решения этой проблемы «Брянский сад», начиная с июня 2023-го, будет приглашать на работу жителей соседних районов и областей с предоставлением им временного жилья.



Концерн «Покровский» тоже не нанимает мигрантов ни на какие работы, основную их часть выполняют штатные сотрудники. «Наши хозяйства — это бывшие колхозы, там большое количество работников — от 70 до 400 человек, все оформлены в штат», — уточнила «Агроинвестору» пресс-служба концерна. Также в летний период агрохолдинг нанимает студентов для прохождения производственной практики.



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