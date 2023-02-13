Экспорт российской пшеницы замедляется

Экспорт зерновой продукции из России в денежном выражении по итогам 2022 календарного года увеличился на 15% wikimedia.org

Аналитический центр «Русагротранса» понизил оценку экспорта пшеницы в феврале с 4 млн т до 3,8 млн т (включая страны ЕАЭС), сообщает портал поле.рф со ссылкой на материалы компании. Причиной корректировки стала плохая погода в южных портах, отметили аналитики.



Согласно расчетам «Русагротранса», выполненным на основе данных Росстата, запасы пшеницы в России (без учета фермерских хозяйств) на 1 января 2023 года оставались на рекордном уровне — 36 млн т, что более, чем в 1,6 раза превышает прошлогодний показатель, а также выше предыдущего рекорда 2018 года (29 млн т).



К началу февраля остаток к вывозу во второй половине сезона у семи основных стран-экспортеров пшеницы составлял около 55,5 млн т, что на 10 млн т больше, чем в прошлом сезоне, отметили аналитики. Около 46,5 млн т или 84% оставшегося потенциала экспорта приходится на три страны: Россию (16,5 млн т), Австралию (18 млн т) и Канаду (12 млн т).

Цены на пшеницу с протеином 12,5% в глубоководных портах увеличились до 14,9 тыс. руб. за тонну без НДС (+50 руб.), на малой воде оставались на уровне 12,6-12,8 тыс. руб. за тонну без НДС. В прошлом году цены составляли 16 тыс. руб. и 15 тыс. руб. за тонну соответственно, пишет поле.рф со ссылкой на данные «Русагротранса». Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в феврале, по данным аналитиков, продолжили падать и составили $298 за тонну FOB (-$4 к предыдущей неделе) после низких уровней закупки на состоявшемся тендере Египта (GASC).



Директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина сказала «Агроинвестору», что с 1 по 10 февраля экспорт всех зерновых относительно аналогичного периода прошлого года вырос на 56% до 1,2 млн т. Вывоз пшеницы увеличился на 76% до 1,1 млн т против 756 тыс. т за первые 10 дней февраля 2022 года.



Лидером закупок стал Египет, отгрузки туда выросли в 2,7 раза. На втором месте Турция (плюс 54% до 192 тыс. т). Также российскую пшеницу активно закупали ОАЭ, Пакистан, Бангладеш и другие страны. Экспортные цены на пшеницу, по данным Тюриной, составляют $304-305 за тонну относительно прошлой недели (снижение на $1-1,5). По ее прогнозу, в феврале вывоз российской пшеницы составит около 3,5 млн т.



Между тем, по оценке федерального центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе, экспорт зерновой продукции из России в денежном выражении по итогам 2022 календарного года увеличился на 15% по сравнению с показателем за 2021-й. «Зерновые являются базовым продуктом российского аграрного экспорта — в прошлом году рост поставок в денежном выражении составил 15%. Больше всего увеличили закупки Алжир — в 3,7 раза, Пакистан — в 2,5 раза, Китай — на 78%, Судан — на 64%», — сообщил заместитель министра сельского хозяйства Сергей Левин, слова которого приводятся в сообщении.



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