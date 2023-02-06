Экспортные цены на пшеницу продолжают снижаться

Предпосылок для активного роста цен в ближайшем будущем пока нет Pixabay

Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в феврале снизились до $302/т FOB (минус $3 к предыдущей неделе), сообщает портал поле.рф. со ссылкой на данные аналитического центра «Русагротранса». Учитывая низкий уровень цен закупки на египетском тендере GASC, рынок, скорее всего, опустится ниже $300/т, считают аналитики. Рынок пшеницы демонстрирует снижение на фоне высокого предложения от экспортеров. По оценке «Русагротранса», в феврале Россия экспортирует 3,97 млн т пшеницы (включая страны ЕАЭС) против 2,36 млн т год назад.



В глубоководных портах цены на пшеницу (4-й класс, 12,5% протеина) снизились на 200 руб. до 14,9 тыс. руб./т (без НДС), диапазон 14,8—15 тыс. руб./т. На малой воде цены оставались на уровне 12,6-12,8 тыс. руб./т. В прошлом году в этот период цены составляли 16,9 тыс. руб./т и 15,6 тыс. руб./т соответственно. По оценкам «Русагротранса», внутренний рынок существенно не изменился. В Центральной России происходит постепенное снижение цен на фоне роста предложения, другие регионы стабильны.



По словам гендиректора аналитической компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, если переводить цены закупки GASC в FOB Новороссийск, то получается, что тонна пшеницы стоила $300 и даже ниже. «Таким образом, тендер говорит о том, что текущие цены в $302/т FOB Черное море — это еще и хорошие уровни: может быть и хуже», — добавляет он. По мнению эксперта, цены снижаются из-за высокого предложения и не очень активного спроса. При этом факторов для роста цен пока нет, считает Петриченко.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут также не видит предпосылок для активного повышения экспортных цен на пшеницу в ближайшей перспективе. «И наше предложение огромное, и Австралии. Поддержку могут оказать сообщения об ухудшении состояния озимых в США, но пока они невнятные. Все значимые корректировки мы увидим в марте, когда появится ясность с урожаем в Северном полушарии», — прокомментировал он «Агроинвестору».



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько ранее говорил, что экспортные цены продолжают снижаться из-за активного предложения из России и относительного снижения спроса из-за удорожания денег в мире. «Развивающимся странам становится все сложнее покупать», — добавлял он.



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