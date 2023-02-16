Рост цен на огурцы может привести к регулированию этого рынка

Уровень самообеспеченности по огурцам сейчас составляет 95% Ю. Эйвазова

Динамика цен на огурцы сейчас находится под пристальным вниманием Минсельхоза. При необходимости министерство рассмотрит вопрос о стабилизационных мерах, например, изменении параметров регулирования импорта. Этот вопрос поднимался на совещании в ведомстве, посвященном ценовой ситуации на рынке овощной продукции, говорится в сообщении министерства.



Представители отрасли, которые приняли участие в совещании, напомнили, что повышение цен на овощи является ежегодным сезонным трендом, обусловленным снижением объема предложения в зимний период. По их словам, дополнительным фактором в 2023 году стал рост себестоимости тепличного производства. Вместе с тем, уже в ближайшее время, с поступлением нового урожая из теплиц, цены на огурцы традиционно начнут снижаться, считают в отрасли, и эта тенденция продлится до поздней осени.



Первый в этом году урожай из сезонных теплиц начал поступать на рынок, что стабилизирует ценовую ситуацию на полке уже до конца февраля, заверил президент Плодоовощного союза Сергей Рукин, слова которого приводятся в сообщении. «Тепличное овощеводство в нашей стране в последние годы идет от рекорда к рекорду. Ожидаем, что и в 2023 году производство будет как минимум не ниже прошлогоднего уровня», — добавил он.



По оценке президента ассоциации «Теплицы России» Алексея Ситникова, цена на огурцы уже вернулась на уровень 2022 года. Так, 15 февраля прошлого года тепличные комбинаты ассоциации отгружали огурец «Мева» по 135-140 руб./кг, а сейчас — по 145 руб./кг. По его словам, в магазинах снижение цен произойдет в течение недели. При отсутствии внешних факторов он ожидает роста объемов производства к уровню прошлого года и цен на уровне 2022 года с возможной корректировкой в пределах 10%.



Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев согласен, что сейчас тепличные огурцы и томаты находятся на пике стоимости из-за сезонного фактора. Он сказал «Агроинвестору», что расходы производителей на обогрев и освещение теплиц выросли во многих регионах из-за рекордных морозов. Сезонный рост цен уже в ближайшие недели будет ослабевать по мере потепления и удлинения светового дня, считают в ассоциации.



По данным Росстата, розничные цены на огурцы с начала 2023 года выросли на 58% до 269,2 руб./кг. При этом в крупных розничных сетях-членах АКОРТ прирост цен с начала года был вдвое ниже — примерно на 20% до 222 руб./кг, отражая рост отпускных цен поставщиков, говорит Караваев. Цены на томаты, по данным Росстата, с января выросли на 32% до 187,4 руб./кг. В крупных розничных сетях томаты также дорожали медленнее, чем в среднем по стране: по данным АКОРТ, с января цены увеличились на 13% до 166 руб./кг. Торговые сети удерживают наценки на тепличные овощи на минимальном уровне, подчеркнул Караваев.



Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков сказал «Агроинвестору», что уровень самообеспеченности по огурцам сейчас составляет 95%. По его словам, средние розничные цены на огурцы к 6 февраля выросли на 12,8%, за месяц — на 35,5%, за год — на 38,2%. Производство тепличных огурцов в 2022 году, по его словам, оценивается в 885,7 тыс. т (+5,3% к предыдущему году).



Ситуацию по остальным овощам в Минсельхозе оценивают как стабильную: в том числе это обусловлено ростом производства и строительством современных овощехранилищ, позволяющих сохранять продукцию на длительный период, говорится в сообщении министерстве. Так, например, на 15 февраля цены производителей на картофель были ниже на 36,9% год к году, морковь — на 14%, белокочанную капусту — на 60%, столовую свеклу — на 27,6%.



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