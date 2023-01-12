В первые дни нового года овощи подорожали на 6,45%

Цены на тепличные огурцы и томаты традиционно растут до февраля-марта Pixabay

За период с 1 по 9 января инфляция в России составила 0,24%, в годовом выражении она замедлился до 11,65% год к году, говорится в материалах Минэкономразвития. Драйвером роста цен стало удорожание плодоовощной продукции на 6,45%, остальные продукты питания в среднем прибавили в цене 0,15%. В том числе огурцы подорожали на 13%, томаты — на 12,9%, морковь — на 6,7%, лук — на 6,3%, свекла — на 5,4%, капуста — на 2,4%, картофель — на 2%, яблоки — на 1,5%, бананы — на 1%, следует из данных Росстата.



Цены на продовольствие в России соответствуют сезонным тенденциям, отметил Минсельхоз. «В частности, в начале января наблюдается традиционное повышение цен на плодоовощную продукцию. Эта обусловлено снижением на рынке объема предложения овощей открытого грунта и увеличением спроса в период новогодних праздников», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.



При этом министерство обращает внимание, что благодаря хорошему урожаю в 2022 году отпускные цены на овощи сейчас значительно ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Так, по данным Минсельхоза на 11 января, цены производителей на капусту были меньше на 55,9%, морковь — на 18,8%, картофель — на 35,6%, свеклу — на 27,1%.



По словам председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игоря Караваева, средняя закупочная цена (цена, по которой товары приобретают торговые сети) на овощи «борщевого набора» в сетях — членах АКОРТ в первую неделю января выросла на 3,93% по сравнению с последней неделей декабря. «При этом средняя цена на полке при сравнении аналогичных периодов изменилась лишь на 0,37%, — уточнил он. — Важно отметить, что на ряд продуктов по итогам первой недели января федеральные сети сохранили розничные цены ниже закупочных: например, отрицательная наценка на репчатый лук составляет минус 12,36%, картофель — минус 12,59%, морковь — минус 22,23%».



Сейчас в продаже представлены отечественные тепличные огурцы и томаты и повышение цен на них объясняется сезонным фактором, продолжает Караваев: вместе с повышением производственных издержек эти овощи традиционно дорожают до февраля-марта, затем цены начинают снижаться. Сейчас отпускные цены производителей являются максимально высокими в связи с их высокими затратами на обеспечение необходимого температурного и светового режима теплиц, добавил он.



Глава Минэкономразвития Максим Решетников накануне на совещании президента Владимира Путина с членами правительства сказал, что инфляция в России в 2022 году составила 11,9%. По его прогнозу, в конце первого квартала 2023 года годовая инфляция резко замедлится на фоне высокой базы марта 2022-го, а во втором квартале может на какое-то время оказаться ниже таргета в 4%. Прогноз инфляции ЦБ на 2023 год — 5-7%, Минэкономразвития — 5,5%.



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