Средняя урожайность овощей открытого грунта выросла на 5% Е. Егоров

В 2022 году в России увеличился сбор овощей «борщевого набора», их урожайность выросла в среднем на 5%, сообщила пресс-служба Минсельхоза. Так, в сельхозпредприятиях и КФХ накопано 7,2 млн т картофеля против 6,6 млн т в прошлом году. Овощей собрано более 5,2 млн т против 5,1 млн т годом ранее. В частности, урожай капусты составил 953,1 тыс. т (на 19,3% больше), свеклы — 416,6 тыс. т (на 9,3% больше), моркови — 841,3 тыс. т (рост на 9,5%), лука — 1,1 млн т (плюс 8,3%).



Минсельхоз считает, что полученный урожай позволит в значительной степени обеспечить внутренние потребности страны, в том числе предприятий переработки. Ведомство напоминает, что для развития овощеводства в России действует механизм льготного кредитования, субсидирование, компенсация части прямых затрат производителей. «Кроме того, со следующего года стартует федеральный проект, который предусматривает мероприятия, направленные на увеличение производства овощей и картофеля, а также строительство современных овощехранилищ», — добавляет пресс-служба Минсельхоза.



Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников сказал «Агроинвестору», что производство картофеля выросло в частности за счет того, что посадочные площади под урожай 2022 года были увеличены. Он напомнил, что посевная в этом году затянулась из-за плохих погодных условий, однако вегетация шла неплохо. «В целом при лучшем расположении дел можно было бы собрать и 7,5 млн т. Но погода в период уборки подкосила эти планы и часть площадей ушли под снег. В такую ситуацию попал ряд регионов, в том числе Тульская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Самарская и другие области», — рассказал он.



Ранее Минсельхоз озвучивал, что с учетом производства в ЛПХ, в целом урожай картофеля ожидался на уровне 17-18 млн т. 30 ноября Росстат опубликовал данные по итогам микросельхозпереписи 2021 года. Там было зафиксировано, что с 2016 по 2021 год площади под картофелем в ЛПХ сократились с 1 млн га до 0,5 млн га. «Если взять ранее зафиксированную среднюю урожайность в этом секторе, то ЛПХ произвели 7-7,5 млн т картофеля. В итоге 7,2 млн т — в товарном секторе, 7-7,5 млн т — в ЛПХ. Итого около 14-15 млн т», — подсчитал Красильников.



По его словам, эти объемы с излишком покрывают все внутренние потребности. Среднедушевой россиянин потребляет порядка 52-60 кг картофеля в год, поэтому только для этого необходимо 7,5 млн т картофеля. «Но еще чуть более 2 млн т нужно оставить на семена. Часть картофеля идет на переработку — для нее требуется более 1,5-2 млн т. Также нужно учесть, что 1,5 млн т ежегодно поставляется из-за рубежа. Из России вывозятся почти такие же объемы», — сказал Красильников. Он отметил, что не нужно забывать и про естественную убыль в процессе хранения, которая обычно составляет 10-15%.



В начале декабря Минсельхоз сообщал, что ожидает стабилизации цен на овощи на фоне их рекордного производства в 2022 году. По его данным, ценовая динамика на продовольственном рынке соответствует сезонным тенденциям. В частности, сейчас наблюдается традиционный тренд на постепенное повышение стоимости овощей по мере сокращения предложения продукции открытого грунта. По данным Росстата, за неделю с 13 по 19 декабря прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,5%, в том числе на огурцы — 3,9%, морковь — 3,6%, лук — 3,3%, свеклу - 3%, капусту — 1,5%, картофель — 1,4%, томаты — 0,4%.



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