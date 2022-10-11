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Конференция Агрохолдинги России — 2022
Конференция Агрохолдинги России — 2022

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«Магнит» планирует нарастить поставки овощей «борщевого набора» на четверть

Долгосрочные контракты с сетями позволяют аграриям снизить риски

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

В контракте зафиксирована формула расчета цены, а также объемы поставок
М. Стулов
В контракте зафиксирована формула расчета цены, а также объемы поставок
М. Стулов

Торговая сеть «Магнит» в 2023—2024 годах планирует увеличить поставки овощей «борщевого набора» по долгосрочным договорам с хозяйствами на 25%, сообщила пресс-служба компании. Общий объем поставок такой продукции по долгосрочным контрактам может составить более 400 тыс. т против 320 тыс. т в 2022—2023 годах.

По долгосрочным договорам с 65 российскими хозяйствами «Магнит» поставляет более 50 товарных наименований продукции. За девять месяцев этого года сеть уже закупила у производителей почти 172 тыс. т овощей — на 6% больше, чем за аналогичный период 2021 года, говорится в сообщении.

Руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина сказала «Агроинвестору», что полноценные контракты поставщикам предлагают «Магнит» и «Пятерочка». В теории такая схема взаимодействия уже отработана. «Весной сельхозпроизводители заключают с ритейлерами договор, в рамках которого происходит авансирование и контрактация определенных объемов. В контракте зафиксирована формула расчета цены, по которой определяется стоимость товара на определенный период, а также объемы поставок», — рассказала Губина.

Для сельхозпроизводителей это означает снижение турбулентности, связанной с отгрузками. Также уменьшаются риски, связанные с невыборкой продукции, отмечает Губина. Если говорить о практике, то происходит авансирование и условное закрепление объемов, ассортимента и привязок к формуле цены. «Однако жизнь вносит свои коррективы, и сети предъявляют очень жесткие требования по качеству или предлагают низкие цены закупки. Это нередко является причиной отказа сельхозпроизводителей от поставок», — объяснила Губина. 

Она также рассказала, что сбор овощей и картофеля уже прошел на 70% площадей. Зампредправления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов уточнил «Агроинвестору», что картофель в сельхозпредприятиях и КФХ убран с 88,4 тыс. га (в 2021 году — 96,6 тыс. га), накопано 2,3 млн т (в 2021 году — 2,1 млн т) при урожайности 259,8 ц/га (в 2021 году — 221,3 ц/га). Овощи убраны с 84,8 тыс. га (в 2021 году — 86,2 тыс. га), собрано 1,8 млн т (в 2021 году — 1,8 млн тонн) при урожайности 217,7 ц/га (в 2021 году — 213,5 ц/га).

В июле вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минэкономразвития, Минсельхозу и Минпромторгу представить предложения о том, как граждане, имеющие личное подсобное хозяйство, смогут подтверждать безопасность выращиваемой ими продукции, чтобы поставлять ее на продажу, в том числе в торговые сети.

Минсельхоз объясняет, что чем больше каналов для продажи овощей, тем выше доходы людей, также эта мера увеличит объем предложения продукции.

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Екатерина Шокурова 

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