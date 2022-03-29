Торговые сети столкнулись с резким ростом цен на овощи и их нехваткой

Минсельхоз исключил риск нехватки овощей на внутреннем рынке Е. Разумный

Торговые сети испытывают проблемы с закупкой овощей открытого грунта, закупочные цены на эту товарную категорию резко выросли. Прежде всего, сложности у ритейлеров возникли с белокочанной капустой, морковью и свеклой, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в продуктовой рознице.



Собеседник издания в крупном ритейлере рассказал, что с 1 по 27 марта оптовые цены на свеклу выросли на 62%, капуста подорожала на 56%, морковь — на 47%. Он добавил, что этот рост не нашел полноценного отражения на полках магазинов. По данным онлайн-витрин, в Москве в ряде крупных сетей цены на капусту с 17 по 25 марта увеличились на 25-30% до 89-130 руб./кг, на морковь — на 11-22% до 49,9-59,5 руб./кг. По данным Росстата, с конца февраля по 18 марта капуста в рознице в среднем подорожала на 11,14%, морковь — на 10,73%.



Два собеседника «Коммерсанта» в торговых сетях отметили, что начался традиционный сезон, который длится полтора месяца, когда местные овощи прошлого урожая закончились, а на рынок поступает только импорт. При этом отмечается дефицит капусты: российская в этом году закончилась раньше массового созревания импортной — в Узбекистане, Турции и Египте, что дополнительно сказывается на ценах. Собеседник издания в отрасли предположил, что местные сельхозпроизводители, имеющие собственные овощехранилища, могут придерживать овощи в ожидании более высоких цен.



Минсельхоз исключил риск нехватки овощей на внутреннем рынке. По данным ФТС, с начала года по 20 марта импорт картофеля в Россию вырос на 5%, моркови, репы и столовой свеклы — на 7,8%, капусты — на 39,1% год к году. Поставки из Египта, Китая, Турции, Израиля и Азербайджана стабильны, а до 30 сентября на овощи обнулены ввозные пошлины. Поступление на рынок овощей нового урожая будет способствовать стабилизации цен, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на агроведомство.



Источник «Агроинвестора» в отрасли рассказал, что основная проблема сейчас в ежемесячном росте импорта по всей борщевой группе. Одновременно с этим на импорт влияет фактор, связанный с проведением специальной военной операцией, в том числе с резкой девальвацией рубля и проблемами с логистикой: некоторые транспортные компании отказываются везти продукцию. «Возникают определенные препятствия на пути, поэтому машины могут задерживаться, а от этого очень сильно зависит стоимость доставки. Коме того, производители работают в рынке, и если цена на рынке растет, то конечно, они продают по той цене, которая формируется рынком», — рассказал он.



Производители в этом году видят, что в этом году затраты на посевную будут значительно выше, чем в прошлом. «Деньги — это два источника: кредиты, которые сейчас достаточно дорогие, и выручка от продажи той продукции, которую они вырастили в прошлом году, — говорит собеседник «Агроинвестора». — Аграрии сейчас пытаются продать прошлогодний урожай по рыночной стоимости, чтобы получить деньги на выращивание нового».



При этом овощи борщевого набора не могут долго храниться, производители понимают, что если сейчас сильно повысить цены, то продать продукцию будет сложно. «Они прекрасно знают, что им нужно в марте-апреле все реализовать, потому что в мае начнет поступать новый урожай, в том числе отечественный. Этот факт тоже оказывает определенное давление и влияет на цену», — заключил собеседник.​



Руководитель аппарата Союза участников рынка картофеля и овощей Татьяна Губина сказала «Агроинвестору», что со стороны правительства делается все, чтобы облегчить доступ овощной группы на прилавки. «Осталось только найти, откуда импортировать овощную продукцию и привезти ее. Мы понимаем, что есть определенные логистические сложности: стоимость, дефицит транспорта. Но эти сложности будут решены», — считает она.



По словам Губиной, сейчас на складах есть остатки овощей, но в связи с удорожанием внутренней логистики цены на них тоже могут вырасти. Также, по мнению Губиной, торговые сети в текущей ситуации «могли бы пойти навстречу производителям по прямым контрактам, облегчить ситуацию со штрафами, уменьшить сроки оплаты», однако не все сети идут на это. «Тем самым они создают искусственное удорожание и дефицит», — заключила Губина.

