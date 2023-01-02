Сбор картофеля в товарном секторе превысил 7 млн тонн

Производство картофеля в ЛПХ сокращается Pixabay

По данным Минсельхоза, в прошлом году в товарном секторе было накопано 7,2 млн т картофеля против 6,6 млн т в 2021-м, несмотря на сложные погодные условия во время уборки в некоторых регионах, в том числе в Орловской, Белгородской, Липецкой, Тульской, Московской, Рязанской и Самарской областях. У некоторых производителей часть продукции ушла под снег, рассказал «Агроинвестору» исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников.



По его словам, в первом полугодии 2022-го цены на картофель и овощи были высокими, поэтому предприятия отрасли смогли поддержать рентабельность на хорошем уровне, расширить площади под картофелем на 30 тыс. га и получить хороший урожай. «Будем надеяться, что тренд на увеличение площадей под картофелем в товарном секторе сохранится в перспективе. При этом проведенная в августе 2021 года сельскохозяйственная микроперепись показала, что производство картофеля в хозяйствах населения снижается, причем достаточно существенно — с 1 млн га в 2016-м до 0,5 млн га в 2021-м», — отметил Красильников.



Средняя урожайность в секторе ЛПХ в 2021-м составила около 13-14 т/га, соответственно, общий сбор в хозяйствах населения оценивается на уровне 7,5 млн т. «Значит, можно говорить о том, что в целом производство картофеля во всех хозяйствах составило порядка 14,7-15 млн т», — подсчитывает эксперт.



Минсельхоз принимает меры по увеличению господдержки для товарных производителей картофеля. Уже утвержден и с 1 января начинает работать федеральный проект, согласно которому на поддержку производителей картофеля и овощей открытого и закрытого грунта будет ежегодно только из федерального бюджета направляться порядка 5 млрд руб. Эти средства региональные власти не смогут «перекидывать» на другие направления. «Этот механизм поддержки также предполагает, что регион будет получать тот или иной уровень финансирования в зависимости от его вклада в общероссийское производство овощей и картофеля: чем больше их выращивается, тем больше средств в прогрессии будет выделяться на поддержку», — уточняет Красильников.



По предварительной оценке союза, с этого года некоторые регионы будут получать на поддержку выращивания овощей и картофеля в 20 раз больше средств, чем получали ранее. «Считаю, что эти средства позволят более активно развивать товарный сектор», — говорит эксперт. Одна из новых мер господдержки также подразумевает финансирование ЛПХ. Они должны быть зарегистрированы как самозанятые, предоставить отчетные документы о том, сколько потратили на приобретение семян, удобрений. Как отреагируют на это хозяйства населения — пока сказать сложно, добавляет он.



Главным вызовом для отрасли в прошлом году стало то, что усложнилась логистика, продолжает Красильников. Многие операторы отказались от поставок в Россию семян, что увеличило сроки доставки и сделало ее дороже. «Однако сегодня многие проблемы успешно решены, и каких-то трудностей с поставками импортных семян, запчастей и других необходимых для производства компонентов мы не ожидаем», — комментирует он.



Также в прошлом году некоторые зарубежные инвесторы, планировавшие проекты по переработке картофеля, ушли из России, однако их место заняли российские сельхозпроизводители. В итоге все намерения по увеличению мощностей по переработке картофеля, в основном на чипсы и фри, реализовываются, и есть прогнозы, что по итогам 2023-2024 годов объемы переработки картофеля почти удвоятся относительно прошлогодних показателей. «А значит, мы сможем реализовывать продукцию переработки картофеля не только на внутреннем рынке, но и на внешнем, а также производить продукцию с высокой добавленной стоимостью», — оптимистичен Красильников.



Также у Картофельного союза позитивные ожидания в части селекции и семеноводства картофеля, которые развиваются в рамках ФНТП по данному направлению. В России появляются новые лаборатории, идет подготовка кадров, локализуется производство посадочного материала, выводятся новые сорта, перечисляет Красильников. «То, что программа пролонгирована до 2030 года, позволяет надеяться, что на наших полях появятся новые интересные сорта. Хочется верить, что это будут, в том числе, сорта для промышленной переработки, так как зависимость от импорта в данном направлении у нас все еще достаточно высокая», — заключает он.



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