«Мираторг» займется производством семенного картофеля

Цикл выращивания посадочного материала от пробирки до готового к продаже товарного картофеля занимает пять лет Pixabay

«Мираторг» намерен создать в поселке Поваровка Калининградской области предприятие полного цикла по производству семенного картофеля высших категорий, вложив в проект более 170 млн руб. Для этого компания приобрела земельный участок площадью 250 га. В 2025 году агрохолдинг рассчитывает выйти на производство около 1,17 тыс. т посадочного материала.



Цикл выращивания посадочного материала от пробирки до готового к продаже товарного картофеля занимает пять лет, говорится в сообщении компании. В первый год селекционеры «Мираторга» переместят микрорастения из пробирок в теплицы, на второй год будет получено первое полевое поколение картофеля, выращенное не в лаборатории, а на участке 1,5 га из мини-клубней. Далее год за годом селекционеры выведут из первой полевой репродукции «Супер-Супер-Элиту», из нее — «Супер-Элиту» и, наконец, «Элиту». Семенной материал классов «Супер-Элита» и «Элита» будет иметь максимальный потенциал урожайности. Технология производства позволяет выращивать любые сорта, адаптированные к почвенно-климатическим особенностям регионов, уточняет компания. Далее семенной материал «Мираторг» будет направлять в Брянскую и Тульскую области.



«Мираторг» выращивает различные сорта картофеля на полях в Тульской и Брянской областях, а также в Ставропольском крае. Ранее компания закупала посадочный материал как зарубежной, так и российской селекции, как и большинство других производителей товарного картофеля в стране. «Агрохолдинг “Мираторг” один из немногих, кто решил внедрить полный цикл семеноводческой работы», — отмечает пресс-служба агрохолдинга.



Со стратегической и тактической точки зрения, решение «Мираторга» о запуске семеноводческого центра очень выверенное, прокомментировал «Агроинвестору» исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. «Напомню, что в конце ноября Росстат опубликовал результаты сельскохозяйственной микропереписи, проведенной в августе прошлого года. Ее данные подтверждают наши оценки относительно снижения площадей под картофелем в ЛПХ — на момент микропереписи показатель относительно 2016-го сократился вдвое — до 500 тыс. га с 1 млн га, — говорит он. — Соответственно, объемы производства картофеля населением сократились с 13 млн т до 6-7 млн т. А значит, у товарного сектора появляется перспектива в плане компенсации выбывшего объема».



По данным Россельхозцентра, в 2022 году производством исходного материала картофеля — микрорастений и мини-клубней — в нашей стране занимается 69 компаний. В последние годы наметилась тенденция, что компании, которые всерьез занимаются выращиванием картофеля, активно увеличивают производство семенного материала от пробирки до уровня элиты, говорит Красильников. «К тому же, у нас сохраняются определенные риски по поставкам посадочного материала из Европы, а значит, его дефицит на рынке будет возрастать», — добавляет он.



В Европе семенные компании имеют определенные участки, как правило, в нормативно защищенных зонах, где занимаются исходным семеноводством, продолжает Красильников. Рядом с этими площадками ни товарные производители, ни население не имеют право выращивать картофель. «В Финляндии, например, такие территории находятся на острове. Выращенный исходный семенной материал уровня элита передается компаниям, занимающимся его тиражированием, которые территориально удалены от хозяйств, где производится этот исходный материал, — рассказывает глава союза. — Производство качественного посадочного материала зависит от почвенно-климатических условий. Оно должно происходить либо высоко в горах, либо на территориях, где есть природные барьеры для тли, которая распространяет многие болезни растений».



Даже если одна компания занимается производством семенного материала от пробирки до «Элиты», необходимо соблюдать определенные правила изоляции площадок друг от друга и создавать изолированные склады для хранения посадочного материала. «В целом, “Мираторг”, судя по всему, будет соблюдать данные условия», — резюмирует Красильников.



Крупные российские производители картофеля уже на протяжении десяти лет активно развивают семеноводство как для собственных нужд, так и для продаж производителям товарного картофеля. Например, ряд компаний Поволжья, которые ранее занимались производством товарного картофеля, перешли на производство семенного материала, знает он. «Сейчас в России действует Федеральная научная техническая программа по семеноводству, которая, в том числе, распространяется на производителей семян картофеля. Согласно ей, семеноводческие проекты могут получить компенсацию прямых затрат на строительство теплиц, лабораторий и т. д. в размере до 70%, — напоминает Красильников. — С высокой долей вероятности, “Мираторг” сможет рассчитывать на эту поддержку».



По словам Красильникова, одна из проблем, с которыми могут сталкиваться проекты по семеноводству — кадровый потенциал. «Мираторгу» необходимо будет подумать, как привлечь грамотных специалистов. Выращивание элитного материала требует фитопрочистки — эта процедура предполагает квалифицированный ручной труд. «В целом, нам без учета ЛПХ ежегодно необходимо 750-800 тыс. т семян картофеля разных репродукций, импорт в последние года составлял от 8 тыс. т до 12-13 тыс. т, — говорит Красильников. — Нужно понимать, что импортируемые семена в течение двух-трех лет в России тиражируются, поэтому мы зависим не столько от зарубежного посадочного материала, сколько именно от селекции, особенно в части производства картофеля на фри и чипсы».



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