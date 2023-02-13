Оригинаторы семян для современных теплиц перестали регистрировать новые гибриды в России

Чтобы меньше зависеть от импорта, можно размножать уже существующие гибриды Pixabay

Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова рассказала «Агроинвестору», что зарубежные оригинаторы семян овощей перестали регистрировать новые продукты на территории России. То есть фактически отечественные теплицы теперь не будут иметь права высаживать новые гибриды современной селекции. В 2023 году это вряд ли будет заметно, но если ситуация с регистрацией не изменится, то через пару лет отрасль, которой, по словам Решетниковой, совершенно нельзя стоять на месте, откатится назад. Подобное в стране уже было в 1990—2000-х годах. Помочь могло бы развитие собственной селекции, но для этого нужны годы работы, квалифицированные кадры и специализированные площадки на Юге страны. Не зависеть от импорта хотя бы в объемах поставок можно благодаря размножению на территории страны уже существующих гибридов, считает эксперт.



​«Абирег» со ссылкой на слова губернатора Воронежской области Александра Гусева пишет, что АПХ «Эко-культура» планирует построить в Воронежской области селекционно-семеноводческий центр, где будут производить семена томатов, огурцов, перцев, баклажанов, салата, зелени, редиса и др. Планируется, что производство позволит заместить 100% импортных семян овощей. Объем инвестиций в проект не называется. По словам пресс-секретаря АПХ «ЭКО-культура» Олега Власова, создание селекционно-семеноводческих мощностей — актуальная задача, ее решение требует масштабных усилий и детальной аналитики по всем аспектам. «В настоящее время мы прорабатываем возможные сценарии реализации такого проекта, просчитываем по ним производственные и финансовые параметры. Это наша внутренняя комплексная работа, ее ход на данном этапе мы не комментируем», — сказал он «Агроинвестору».



«В России и сейчас все плохо с семенами для теплиц современного типа, в которых выращиваются овощи, зелень, цветы в светокультуре. С семенами сортов, которые выращиваются в открытом грунте или в теплицах с продленным оборотом — с весны до осени — проблем на порядок меньше», — говорит Решетникова. Но с гибридами для круглогодичного цикла, которые отвечают современным требованиям по размеру, цвету, вкусу и устойчивы к болезням, в России все не так радужно.



По ее словам, компания «Гавриш» последние 15 лет активно и успешно работала над гибридами огурцов для светокультуры — как минимум половину импорта они могут заместить. Но их гибриды томатов пока нельзя сопоставить с импортом из Нидерландов, потому что европейские компании постоянно занимаются селекцией и каждый год выводят новые гибриды, которые сочетаются с изменениями потребительского спроса.



«В магазине мы видим огромное разнообразие томатов, и это естественное состояние для современного рынка. То есть, когда отечественный потребитель приходит в магазин, он выбирает томат или огурец и по виду, и по цвету, и по запаху, и по производителю. И даже если у “Гавриша” хватило бы мощностей по производству семян (а их у него не хватит) на все российские теплицы, резкое сужение ассортиментной матрицы приведет к откату», — заключила Решетникова.



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