Россельхознадзор запретил Syngenta Seeds поставлять в Россию семена подсолнечника

Syngenta Seeds

Россельхознадзор с 1 февраля запретил американскому производителю Syngenta Seeds поставлять в Россию семена подсолнечника. Об этом говорится в сообщении ведомства. Причиной стало выявление карантинного для России и стран — членов ЕАЭС объекта — фомопсиса подсолнечника.



Россельхознадзор напомнил, что с 21 ноября 2022 года запрещен ввоз семян подсолнечника со всех площадок и мест отгрузки Syngenta Espana S.A. и Syngenta France SAS. В ведомстве отметили, что фомопсис подсолнечника является одним из наиболее вредоносных, интенсивно распространяющихся заболеваний подсолнечника в мире. Основным источником распространения инфекции является зараженный семенной материал.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что объемы поставок семян подсолнечника из США в Россию небольшие, поэтому запрет Россельхознадзора не должен сказаться на деятельности рынка. Кроме того, эксперт отметил, что альтернативы для закупок из других стран имеются. «С поставками семян подсолнечника сейчас все в порядке. Только одна зарубежная компания в этой области объявила об уходе из России, остальные готовы работать и делают это», — отметил Рылько.



В апреле прошлого года об уходе с российского рынка заявила компания Corteva, производитель средств защиты растений и семян. В марте Corteva уведомила российских клиентов, что не сможет поставить часть семян кукурузы и подсолнечника, и вернула им авансы.



Syngenta Seeds — одна из ведущих мировых сельскохозяйственных компаний. Ее представительства работают в 90 странах, в том числе в России. Основные направления деятельности: производство средств защиты растений, регуляторов роста и семян полевых, овощных и цветочных культур.



В начале августа 2022 года замминистра сельского хозяйства Оксана Лут отмечала, что 90% семян завозится в Россию из недружественных стран. Тогда Минсельхоз предложил установить квоту на импорт семян картофеля, подсолнечника, пшеницы и меслина, ржи, ячменя, кукурузы, сои, рапса и сахарной свеклы. В декабре глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что Россия не будет ограничивать импорт семян в ущерб урожаю. Он отмечал, что пока однозначного решения по квотированию нет, но определенные ограничения возможны.



Ранее «Агроинвестор» писал, что Минсельхоз разработает план ускоренного перехода растениеводства на семена отечественной селекции. В том числе для их ускоренного внедрения в сельхозпроизводство планируется по аналогии с минеральными удобрениями сформировать план закупки семян в разбивке по регионам.



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