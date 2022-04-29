Corteva объявила об уходе из России

Corteva специализируется на производстве средств защиты растений и семян Corteva Agriscience

Международная компания Corteva, производитель средств защиты растений и семян, приняла решение уйти из России. Она приостановила новые продажи, инициирует план прекращения производства и коммерческой деятельности, говорится на глобальном сайте компании. На российском сайте информации об уходе Corteva нет.



«Мы завершаем поставку необходимой продукции фермерам в России к сезону 2022 года, чтобы предотвратить любую угрозу глобальному продовольственному обеспечению. Своим заявлением мы инициировали план прекращения бизнес-деятельности», — ответил на запрос «Агроинвестора» отдел корпоративных коммуникаций Corteva.



Corteva отмечает, что ее приоритетами остаются безопасность сотрудников и глобальная продовольственная безопасность. Компания предприняла меры, чтобы помочь обеспечить как можно более нормальный вегетационный период на Украине в этом году. Также она передаст семена Украине, Африке и региону Ближнего Востока под посевную следующего года, чтобы уменьшить влияние военной спецоперации на мировое производство продовольствия, следует из сообщения.



В марте Corteva уведомила российских клиентов, что не сможет поставить часть семян кукурузы и подсолнечника, и вернула им авансы.

Неделю назад директор департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов в ходе агрофорума говорил, что иностранные поставщики семян, средств защиты растений и сельскохозяйственной техники не намерены покидать российский рынок. По словам чиновника, риск ухода иностранных поставщиков волновал агроведомство, однако никто не заявил о намерении покинуть российский рынок. «Они все остаются, они все планируют проводить здесь работу как минимум на среднесрочную перспективу», — отмечал Некрасов.



Corteva Agriscience - сельскохозяйственное подразделение DowDuPont, образованное после слияния компаний Dow и DuPont в 2017 году. В его состав вошли DuPont Pioneer, DuPont Crop Protection и Dow AgroSciences. С июня 2019 года Corteva Agriscience является публичной компанией. Она специализируется на производстве семян люцерны, рапса, кукурузы, хлопка, риса, сорго, сои, подсолнечника и пшеницы. Также выпускает средства защиты растений, в том числе гербициды, фунгициды и инсектициды. Кроме того, компания производит программное обеспечение для сельского хозяйства. Объем продаж у Corteva в прошлом году превысил $15,6 млрд, операционная EBITDA достигла почти $2,6 млрд.

