НВА: увеличение господдержки поможет полностью уйти от импорта ветпрепаратов

Необходимо выделить производство ветеринарных препаратов в отдельную отрасль Pixabay

Господдержка производителей и совершенствование законодательства в сфере обращения лекарственных средств позволит полностью заместить импорт ветеринарных препаратов. Такое мнение изданию «Ветеринария и жизнь» озвучила заместитель исполнительного директора Национальной ветеринарной ассоциации (НВА) Татьяна Севастьянова. Она подчеркнула, что отечественные производители ветпрепаратов во время пандемии уже продемонстрировали свои возможности, снизив за неполные три года почти на 20% уровень зависимости от зарубежных поставок. Однако за это время была исчерпана существенная часть собственных материальных ресурсов.



По мнению экспертов ассоциации, необходимо выделить производство ветеринарных препаратов в отдельную отрасль, а производителей лекарств для животных признать сельскохозяйственными производителями. Это позволит получить доступ к существующим в отрасли мерам государственной поддержки, поскольку сейчас у производителей ветпрепаратов нет доступа к субсидиям по линии Минсельхоза.



Кроме того, представители ассоциации предлагают предоставлять отечественным производителям мяса птицы, крупного рогатого скота, свиней и аквакультуры субсидии на закупку ветеринарных препаратов и кормовых добавок. Также предлагается определить круг ответственных предприятий (вне зависимости от формы собственности), имеющих технический, научный, кадровый потенциал, способных резко увеличить ассортимент и объемы производства качественных, высокотехнологичных лекарственных препаратов для ветеринарного применения.



Отрасли нужна господдержка для разработки и производства в России инновационных фармацевтических субстанций для ветеринарных препаратов, а также модернизация существующих и создание новых производственных мощностей, считает ассоциация. По ее оценке, сейчас доля импортных ветпрепаратов на российском рынке составляет 57%.



Исполнительный директор Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ) Семен Жаворонков сказал «Агроинвестору», что сейчас обеспечение стабильности рынка ветеринарных лекарственных препаратов стало фактически одной из приоритетных задач в работе ассоциации. «Свои предложения мы регулярно направляем в профильные органы власти, находимся в диалоге со всеми ключевыми регуляторами отрасли, а сегодня по запросу Минсельхоза направили пакет предложений для включения в концепцию развития отрасли производства лекарственных препаратов ветеринарного применения», — рассказал он.



Жаворонков считает, что инициативы, предложенные НВА, правильные, но в текущей ситуации их недостаточно. Во-первых, очень большой акцент делается на более маржинальных лекарственных препаратах для сельскохозяйственных животных, хотя номинально свыше 60% препаратов используются для поддержания здоровья мелких непродуктивных животных. Соответственно, возникает риск того, что в угоду достижению красивого показателя в 100% будет упущена задача обеспечения животных препаратами, направленными на менее распространенные, но не менее значимые заболевания, допускает он.



Во-вторых, предлагаемые меры краткосрочны и носят, прежде всего, финансовый характер, считает Жаворонков. «Как показывает опыт, ресурс у таких мер ограничен, они не способствуют стратегической задаче стимулирования разработки новых инновационных препаратов, борьбе с вновь возникающими заболеваниями. Иными словами, озвученные меры не будут иметь должного результата в повышении эффективности животноводческих предприятий и снижении рисков заболевания домашних животных», — считает он.



АВФАРМ предлагает исходить из позиций, озвученных президентом Владимиром Путиным, а затем и премьер-министром Михаилом Мишустиным. «Импортозамещение — важный и нужный процесс, но нельзя искусственно отказываться от импорта, выдавливая с рынка заинтересованные в работе иностранные компании, — считает Жаворонков. — Мы предлагаем следовать комплексному подходу: разработать единую концепцию для решения долгосрочной задачи обеспечения страны качественными ветеринарными лекарственными препаратами, и со своей стороны мы регулярно выходим с соответствующими предложениями ко всем ключевым органам власти».



АВФАРМ предлагает на уровне концепции разработать и закрепить единый подход к оценке самообеспеченности российского АПК и сектора непродуктивных домашних животных ветеринарными лекарственными препаратами отечественного производства по основным нозологиям. Он должен учитывать не только наличие аналогичных и близких по действию ветеринарных лекарственных препаратов, но и относительную экономическую эффективность их применения. На основе этого подхода с учетом роли в обеспечении продовольственной безопасности страны в концепции может быть обозначен целевой перечень нозологий, по которым необходимо достижение высоких показателей самообеспеченности (70-80%). Соответственно, для производства в этих целевых секторах должен быть разработан набор стимулирующих мер для внедрения наукоемких технологий, развития производства и международного сотрудничества.



При этом АВФАРМ предлагает наряду с созданием отечественных научных центров для разработки лекарств признать в концепции значение и пользу международной кооперации. Также ассоциация озвучивает идею сфокусировать внимание на развитии отечественного племенного животноводства, чтобы бороться с неэндемическими заболеваниями, а для зарубежных пород разрабатывать, совершенствовать и сохранять протоколы кормления и вакцинации, которые свойственны именно этим породам. Кроме того, важным аспектом концепции должны стать вопросы качества препаратов отечественного и зарубежного производства, также необходимо развитие кадрового потенциала отрасли производства ветеринарных лекарственных препаратов и оказания ветеринарной помощи.

