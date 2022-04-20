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Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

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Danone не будет поставлять в Россию воду Evian и продукцию Alpro

Портфель компании будет переориентирован на основные молочные продукты, детское и медицинское питание

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

В прошлом году выпуск растительных напитков Alpro начался в Краснодарском крае
Evian
В прошлом году выпуск растительных напитков Alpro начался в Краснодарском крае
Evian

Danone решила существенно адаптировать свою деятельность в России, в частности, прекратить импорт воды Evian и растительных альтернатив молочным продуктам под брендом Alpro, говорится в отчетности компании за первый квартал 2022 года. Портфель будет переориентирован на основные молочные продукты, детское и медицинское питание. Ранее Danone объявила о прекращении всех новых инвестиций в России, включая рекламные, из-за ситуации на Украине. При этом компания заявляет, что будет жертвовать всю полученную от деятельности в России прибыль гуманитарным организациям.

В начале апреля агентство Reuters сообщило, что компания рассматривает возможность ухода из России, однако Danone опровергла эту информацию. «Позиция компании Danone в отношении ее деятельности в России не изменилась. Останавливать нашу деятельность в России и уходить с рынка мы не планируем, — уточняла компания. — Наши главные приоритеты сейчас — безопасность наших сотрудников и обеспечение бесперебойной работы бизнеса».

В марте прошлого года Danone запустила в городе Лабинск (Краснодарский край) производство растительных напитков под брендом Alpro. Инвестиции в проект составили 1 млрд руб. Ранее эту продукцию выпускали только заводы компании в Бельгии, Франции и Великобритании. Гендиректор Danone в России Чарли Каппетти тогда говорил, что запуск проекта имеет стратегическое значение для развития бизнеса компании. Продолжится ли выпуск продукции Alpro в России — не сообщается. Пресс-служба компании уточнила «Агроинвестору», что Danone Россия не планирует остановку бизнеса, на данный момент ключевые системы, инфраструктура и логистика компании в России работают в штатном режиме.

Danone - французский производитель молочных и других продуктов питания, основанный в 1919 году. Владеет более чем 190 производственными центрами по всему миру, в том числе в России, где компания работает с 1992 года, у нее 13 заводов. Предприятия выпускают продукцию под брендами «Простоквашино», «Активиа», Actimel, «Растишка», «Тема», «Даниссимо», Danone, «Биобаланс», «Актуаль», «Смешарики» и др.

Татьяна Кулистикова 

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