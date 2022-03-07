Danone приостанавливает инвестпроекты в России

В России Danone работает с 1992 года А. Махонин

Компания Danone сообщила, что приняла решение приостановить все инвестиционные проекты в России из-за ситуации на Украине. При этом компания сохраняет производство и распространение свежих молочных продуктов и детского питания, чтобы по-прежнему удовлетворять основные потребности местного населения в продовольствии, говорится в ее сообщении.



«Мы продолжаем отслеживать и оценивать в режиме реального времени как развивается ситуация, и, конечно же, будем применять решения французских властей, с которыми мы по-прежнему тесно сотрудничаем», — отмечает компания.



На днях Danone после ряда сообщений в соцсетях об ее уходе с российского рынка сообщала, что не планирует останавливать свою деятельность в России. «Главными приоритетами компании Danone в России на данный момент являются безопасность наших людей и поддержание бесперебойной работы бизнеса. <…> Останавливать нашу деятельность в России и уходить с рынка мы не планируем. На данный момент ключевые системы, инфраструктура и логистика компании в России работают в штатном режиме», — цитировало РИА «Новости» пресс-службу компании.



Danone - французский производитель молочных и других продуктов питания, основанный в 1919 году. Владеет более чем 190 производственными центрами по всему миру. В России Danone работает с 1992 года и выпускает продукцию под брендами «Простоквашино», «Активиа», Actimel, «Растишка», «Тема», «Даниссимо», Danone, «Биобаланс», «Актуаль», «Смешарики» и др. Также в линейке компании есть растительные альтернативы молочным продуктам (бренд Alpro), год назад их производство началось и в России на заводе в Краснодарском крае, инвестиции в предприятие составили около 1 млрд руб. О новых инвестиционных планах в последнее время компания не сообщала.

