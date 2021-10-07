Мелеузовский МКК реализует проект производства сухих молочных детских смесей

Российское производство сухих молочных смесей растет flickr.com

Правительство Башкирии и учредитель «Мелеузовского молочноконсервного комбината» (МКК) Андрей Яровой подписали инвестиционное соглашение. В его рамках компания откроет в республике производство молочных смесей и сухой молочной основы, сообщила пресс-служба регионального Минсельхоза. Инвестпроект планируется реализовать до конца 2022 года. Объем инвестиций составит 1,57 млрд руб., 102 млн руб. из которых уже вложены, отмечает РБК.



В связи с увеличением объема выпускаемой комбинатом продукции будет построен примыкающий к сушильному комплексу склад и организован участок по производству масла, пишет РБК. Пресс-служба Минсельхоза Башкирии добавила, что в год на предприятии планируется производить 8,5 тыс. т обычного и 1 тыс. т обезжиренного сухого молока для детского питания, а также 1,3 тыс. т весового сливочного масла. «Производство будет организовано с использованием современных технологий и комплекса высокопроизводительного оборудования с высоким уровнем автоматизации, которое позволяет выпускать высококачественные сухие молочные продукты», — уточняет пресс-служба министерства.



На сегодняшний день подготовлен и выполнен градостроительный план участка, проведены инженерно-геологические изыскания, ведется демонтаж здания и старого цеха, отремонтировано здание под размещение баклаборатории, знает РБК. Комбинат уже заключил контракты о поставке сухого цельного молока. Покупать продукцию МКК планируют Корпорация «Империал», «ТД «Продхолдинг», компании «Башкирское мороженое» и «Нестле Россия». Кроме того, МКК запросил господдержку в виде частичного возмещения расходов на оборудование для переработки молока и производства молочной продукции в размере 443,5 млн руб., а также льготы по налогу на имущество организации (на 68,5 млн руб.) в период с 2023-го по 2025 годы, выяснил РБК. Господдержку на компенсацию затрат окажут по линии Минсельхоза в рамках установленных лимитов по программе «Развитие сельского хозяйства».



Гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова оценивает новый проект как перспективный и нужный российскому рынку. «В России не так давно были запущены производственные площадки Danone и Nestle по производству сухих молочных смесей. Но на сегодняшний момент большинство составляющих импортируется, поэтому если у «Мелеузовского молочноконсервного комбината» на выходе будет смесь высокого качества, это позволит начать импортозамещение в данном направлении», — сказала она «Агроинвестору».



По словам Петровой, предприятие имеет огромный опыт производства сухого молока, поэтому запуск производства сухих смесей — стратегически правильное направление развития. «И если удастся получить государственную поддержку по возмещению расходов на покупку оборудования, то эффективность проекта будет выше», — уверена она.



Эксперт также отметила, что сейчас в России почти не производятся сухие детские смеси. По ее мнению это связано как с дороговизной оборудования, длительными сроками окупаемости проектов, отсутствием собственных технологий и опыта производства, так и с необходимостью иметь высококачественное сырье. Для того, чтобы наращивать производство детских молочных смесей в России, необходима целостная долгосрочная государственная программа развития, считает Петрова.



Она напомнила, что недавно премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ о компенсации CAPEX на производство сухого молока и сухой сыворотки в размере 25%, и «это очень важно для переработчиков молока». «Однако хотелось бы отметить, что для производителей и инвесторов при начале дорогостоящих проектов важно понимать общий прогноз развития рынка и опираться на качественные исследования. Российский рынок сухой сыворотки начал активно развиваться в последние три года, но отечественные производители пока ориентированы на низкомаржинальную сыворотку, — рассуждает Петрова. — И сейчас концентрат сывороточного белка и лактозу отечественные производители выпускают в небольших объемах, а изолят сывороточного белка в России вообще не производится».



При этом, по словам эксперта, мировой рынок сыворотки и ее фракций активно развивается. «По данным исследования Petrova 5 Consulting «Развитие мирового и российского рынка сухой сыворотки и ее фракций в 2012—2020 годах. Прогноз развития до 2025 года», за последние восемь лет мировой рынок универсальной сыворотки увеличился на 8%. К 2025 году темпы его роста будут замедляться и составят 5%, — напомнила Петрова. — При этом рынок деминерализованной сыворотки вырос на 16% и темпы его развития будут сохраняться, рынок концентрата сывороточного белка увеличился на 47%, а изолята сывороточного белка — на 65%».



Заместитель директора по экономике Молочного союза России Александр Рыбин сказал «Агроинвестору», что российское производство сухих молочных смесей растет. Так, производство сухого молока и смесей для детей в 2018 году составляло 20 тыс. т, в 2019 году — 21 тыс. т, в 2020-м — более 22 тыс. т, привел он данные Росстата. По его словам, прогноз на 2021 год — минимум 23 тыс. т. Импорт сухого молока снижается, продолжает Рыбин. В 2019-м году ввоз составил 135 тыс. т, в 2020-м — 84 тыс. т. Производство сухого молока, наоборот, растет и в 2020 году достигло порядка 150 тыс. т.



По оценке Рыбина, инвестировать в производство сухих молочных смесей на данный момент выгодно. «Инвесторы должны идти в отрасль охотно, потому что с 1 августа 2021 года производители сухих молочных продуктов получили доступ к госсубсидиям на строительство новых комплексов. Им также доступны поддержка в виде CAPEX размером 5 млрд руб. в год, — напомнил он. — В этом году сумма господдержки будет примерно аналогичной. По нашему мнению, с учетом стоимости строительства современного молочного комплекса, этих денег недостаточно». По оценке союза, Россия постепенно преодолевает зависимость от импортного сухого молока, но она все еще «достаточно серьезная».

