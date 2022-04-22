Минсельхоз: зарубежные поставщики средств производства не уходят из России

Правительство поддержит производителей упаковки М. Стулов

Иностранные поставщики семян, средств защиты растений и сельскохозяйственной техники не намерены покидать российский рынок. Об этом директор департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов сказал в ходе агрофорума «Западные санкции: крах российского рынка продовольствия или точка роста?». По словам чиновника, риск ухода иностранных поставщиков волновал агроведомство, однако никто не заявил о намерении покинуть российский рынок. «Они все остаются, они все планируют проводить здесь работу как минимум на среднесрочную перспективу», — отметил Некрасов.



Из $30 млрд импорта средств производства для АПК примерно 60% приходится на поставки из недружественных стран. Такую оценку в ходе форума озвучил гендиректор «Союзмолока» Артем Белов. По его словам, несмотря на то что ряд компаний подтвердили, что продолжат работу на российском рынке и готовы поддерживать прежнюю активность, есть определенные риски. Происходит глобальный слом системы финансирования, что требует от нас пересмотра подходов — как мы будем обеспечивать себя средствами производства. Что-то можно пытаться локализовать, но нужно понимать, что это вопрос не одного-двух лет, а минимум восьми — десяти, подчеркнул Белов.



«Даже если сейчас ситуация разрешится более-менее благоприятно, риски все равно остаются, и санкции в любом случае быстро сняты не будут, — сказал он. — И нужно ориентироваться на то, чтобы реализовывать имеющиеся компетенции на территории России». Наш рынок был очень открытым, были огромные возможности с точки зрения доступа к технологиям, сейчас же необходимо менять цепочки поставок и партнеров. «Это длительная кропотливая работа, это непростые вызовы, и нужно думать на долгосрочную перспективу, — уверен Белов. — Если сейчас все понятно с проведением посевной и с молочной отраслью, то как работать дальше, что будет с новыми проектами, с поставками и обслуживанием техники и оборудования — непонятно, и эти вопросы нужно решать».



Также в ходе форума Белов рассказал, как обстоят дела с упаковкой. В середине марта «Агроинвестор» писал, что у производителей молочной продукции возникли проблемы с упаковкой из импортных материалов, производители предупреждали Минпромторг о возможных перебоях поставок. Около 95% упаковки выпускается в России, но при этом производители вписаны в глобальные цепочки поставок. «В нормальной ситуации это отлично, потому что продукция выпускается внутри страны, и добавленная стоимость остается здесь. Но определенные компоненты мы покупаем за рубежом, и разрыв цепочек приводит к тому, что формируются определенные риски, — прокомментировал глава союза. — Насколько я знаю, запасов достаточно, также производители ищут альтернативных поставщиков ряда полимеров, картона. Эти вызовы не носят нерешаемого характера».



Между тем, вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минпромторгу и ФАС до 5 мая провести анализ повышения цен в различных сегментах упаковки и подготовить предложения по сдерживанию роста цен на сырье для ее производства. Об этом она написала в своем Telegram-канале. «Производители по большей части обеспечены отечественными материалами, но некоторые позиции остаются импортными, — уточнила Абрамченко. — Поэтому сейчас решаем задачу построения новых кооперационных цепочек, подбираем альтернативные аналоги, ведем наладку собственных производств для импортозамещения».



Также вице-премьер поручила Минпромторгу и Минэкономразвития рассмотреть вопрос об обнулении ввозных таможенных пошлин на импортируемое сырье и оборудование, используемые при производстве различных видов упаковки. Минсельхозу и Минфину поручено подготовить изменения в нормативные правовые акты и распространить механизм льготного кредитования АПК на покупку упаковочных материалов. Кроме того, Минпромторг должен направить в Минэкономразвития предложения о включении предприятий по производству упаковки в перечень системообразующих организаций. «Комплексно необходимо подготовить план мер поддержки производителей упаковки и упаковочных материалов и предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности по организации новых импортозамещающих производств упаковки, а также меры по снятию административных барьеров», — сообщила Абрамченко.

