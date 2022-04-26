Структуры агрохолдинга «Степь» выкупили долг группы «Зерно Дон»

«Зерно Дон» контролирует около 64 тысяч гектаров пашни в Ростовской области Pixabay

Банк «Траст» продал права требования по долгам к ГК «Зерно Дон», которая еще в 2019 году была признана банкротом, сообщает «Коммерсант» . Имя конечного покупателя в банке не раскрыли, но отмечается, что он относится к агрохолдингу «Степь». «Зерно Дон» контролирует около 64 тыс. га пашни в Ростовской области. Стоимость сделки составила 4,3 млрд руб. Пресс-служба «Степи» не стала комментировать информацию.



В результате сделки «Трасту» удалось вернуть 100% долга, сказал «Коммерсанту» председатель совета директоров УК «Траст ПА» Антон Уланов. Согласно протоколу торгов, права требования выкупает ростовское ООО «МТМ», заявка которого стала единственной допущенной к участию. По словам источника «Коммерсанта», эта компания действует в интересах агрохолдинга «Степь», который в 2020 году арендовал земли у «Зерно Дон».



Согласно данным BEFL, «Степь» совместно с аффилированной RZ Agro (находится под управлением АФК «Система» и нескольких членов семьи Луис-Дрейфус) занимает шестое место в рейтинге крупнейших владельцев сельхозземли с 566 тыс. га.

Когда компания «Зерно Дон» обанкротилась, она перешла к «Трасту» в рамках санации Промсвязьбанка и уступки прав требования, напоминает «Коммерсантъ». Для сохранения в конкурсной массе земельных активов конкурсными управляющими при поддержке «Траста» была проведена работа по консолидации земельного банка, в том числе по продлению договоров аренды с пайщиками.



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что сделка выглядит вполне логичной с обеих сторон. «Банку пора избавляться от накопленных непрофильных активов со своими специфическими рисками и неформатным для финансовой структуры механизмом управления, — считает он. — Для покупателя это может быть более понятная история, если он уже занимается растениеводством, а не финансовый инвестор, сельхозактивы для которых сейчас стали фетишем».



«Увеличение земельного актива на 64 тыс. га в родном ростовском регионе — это логичный для холдинга шаг», — соглашается гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова. Агрохолдинг «Степь», обладая широким спектром компетенций в области растениеводства и в соответствии со своей стратегией развития, будет встраивать новые пашни в существующий севооборот, прокомментировала она «Агроинвестору».



По мнению Петровой, в ближайшие два-три года количество сделок M&A будет только увеличиваться поскольку многие растениеводы испытывают финансовые сложности, включая высокий уровень закредитованности. Сейчас к имеющимся проблемам добавились трудности текущей политико-экономической ситуации, рост цен на удобрения, СЗР, сложности с поставкой семян, сельхозтехники, перечисляет она.

