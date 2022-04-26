Valio продает российский бизнес группе «Велком»

Появление нового собственника позволит продолжить производство и продажу продукции под брендом Viola М. Стулов

Финский концерн Valio Group завершил переговоры о продаже российского подразделения, его новым владельцем станет группа компаний «Велком». В рамках сделки покупатель приобретает права на бренд Viola и завод по выпуску плавленых и полутвердых сыров в городе Ершово Московской области, сообщила Valio. После изменения структуры собственности все сотрудники продолжат работу в компании, заверяет она. Стороны договорились о неразглашении условий и стоимости сделки.



Valio считает, что появление нового собственника позволит продолжить производство и продажу продукции под брендом Viola, а также сохранить локальный ассортимент. Кроме того, «Велком» получает право производить и продавать продукцию под брендами, не вошедшими в сделку, в течение переходного периода, который может продлиться до конца года, следует из сообщения компании.



В 2020 году продажи российского подразделения Valio в России достигли 85 млн евро — примерно 5% от глобальных продаж концерна (1,8 млрд евро). 7 марта финский концерн принял решение завершить деятельность в России на фоне военной спецоперации. Спустя несколько дней российское подразделение концерна ООО «Валио» заявило, что продолжит операционную деятельность. Ранее сообщалось, что новым владельцем бизнеса может стать группа «Русагро». Пресс-служба Valio тогда подтверждала «Агроинвестору», что концерн действительно рассматривает варианты поиска инвестора для российского подразделения, при этом отмечая, что реализация такого решения — это сложный и длительный процесс.



ООО «Валио» - российское подразделение Valio, которое производит сыры на собственном заводе в Подмосковье и на предприятиях партнеров. В частности, в 2020 году концерн начал выпуск детского молока на мощностях группы «Галактика» в Ленинградской области и молочной продукции на дочернем предприятии Friesland Campina в Московской области.

