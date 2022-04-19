«Русагро» может выкупить российский бизнес Valio

В марте финская компания объявила об уходе из России Valio

Группа «Русагро» изучает возможность покупки российского бизнеса финского производителя молочной продукции Valio, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. В марте финская компания объявила об уходе из России, спустя несколько дней российское подразделение концерна ООО «Валио» заявило, что продолжит операционную деятельность. Один из собеседников издания уточнил, что «Русагро» вряд ли является единственным претендентом. В «Русагро» «Агроинвестору» сказали, что не комментируют эту информацию.



Пресс-служба Valio сообщила «Агроинвестору», что финский концерн действительно рассматривает варианты поиска инвестора для российского подразделения. При этом реализация такого решения — это сложный и длительный процесс, отметили там. Детали этого процесса компания отказалась раскрывать. «В любом случае подтверждаем, что в настоящее время операционная деятельность ООО «Валио» в России продолжается, компания поддерживает функционирование производства и логистических операций, обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками выполняются без изменений», — заверила пресс-служба.



В рамках возможной сделки «Русагро» может получить завод в подмосковном Ершово мощностью 15 тыс. т продукции в год. Завод выпускает сыр под брендами Oltermanni и Viola, в том числе нарезанный и фасованный сыр. Также речь может идти о покупке прав на марку Viola, но без связки с Valio, сказал один из источников «Коммерсанта».



У «Русагро» в случае сделки появится доступ к системе дистрибуции и выход на розничный рынок в области плавленых сыров, сказал «Коммерсанту» гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев. Он полагает, что компания может поставлять сырье для производства с других своих площадок.



Гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова отметила, что Valio — один из самых привлекательных молочных активов на российском рынке по нескольким причинам. Во-первых, бренд Valio — один из самых известных россиянам со времен СССР. Во-вторых, по мнению Петровой, Valio — это высокие стандарты качества и позиционирование продукции в высоком ценовом сегменте. В-третьих, у Valio сбалансированная линейка, включая сырное направление с брендом Oltermanni для полутвердых сыров и Viola для плавленых. В-четвертых, есть собственная производственная площадка, а после эмбарго заключены договоры на контрактное производство, то есть компания минимизирует постоянные затраты и представлена на рынке в широком ассортименте, перечисляет Петрова.



Она сказала «Агроинвестору», что, по ее оценке, в текущей ситуации приобретение такого актива — это удача для инвестора. «Такой актив как Valio останется самостоятельным бизнес-направлением в структуре как многопрофильного холдинга, так и предприятия, специализирующегося на переработке молока, — считает Петрова. — Дело в том, что его нельзя интегрировать в действующее предприятие и наоборот — будет странно, если инвестор интегрирует действующее предприятие под бизнес-направление Valio».



Применительно к «Русагро» приобретение Valio — логичное продолжение развития сырного направления и начало работы на рынке кисломолочной и цельномолочной продукции, считает Петрова. «Стратегия развития будет зависеть от структуры сделки, а также от того, будет ли учитываться в контракте возможность обратного выкупа», — заключила она.

