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Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Форум «Магнит» и агробизнес

Приглашаем на Форум «Магнит» и агробизнес: партнерство в интересах покупателей

Приглашаем на Форум «Магнит» и агробизнес: партнерство в интересах покупателей
Приглашаем на Форум «Магнит» и агробизнес: партнерство в интересах покупателей

Мероприятие пройдет 20 марта в Москве, а также будет транслироваться онлайн

20 марта в Москве состоится форум «Магнит» и агробизнес: партнерство в интересах покупателей. Форум будет посвящен актуальным вызовам плодоовощной отрасли и эффективным форматам реализации продукции в федеральном ритейле. В качестве спикеров выступят представители органов государственной власти, отраслевых ассоциаций, аналитики и эксперты рынка, представители агробизнеса. Организатор мероприятия — «». 

Форум пройдет в офлайн-формате, а также будет транслироваться онлайн.

К участию офлайн приглашаются: 

  • производители плодоовощной продукции любых форм собственности и объемов из всех регионов России;

  • участники цепочки поставок «от поля — до полки»: подработка, хранение овощей и фруктов, упаковка, логистика;

  • сельхозпроизводители, готовые выращивать овощи, фрукты, ягоды. 

Количество мест ограничено.

Онлайн трансляция будет доступна всем желающим. 

Участие бесплатное, требуется предварительная регистрация.

«Магнит» - крупнейшая розничная сеть в России по числу магазинов — впервые проводит форум для действующих и потенциальных партнеров из агросектора. Последние три года стали серьезным испытанием для АПК, особенно для малых предприятий и фермеров. Сейчас для каждого предпринимателя как никогда актуален вопрос: как сохранить бизнес и продолжать зарабатывать? Один из способов — сотрудничество с крупными игроками.

«Магнит» много лет реализует проект долгосрочных агроконтрактов, сотрудничая с крупными, средними и малыми предприятиями. В ближайшие два года компания планирует удвоить объем поставок российских овощей и фруктов на полки своих магазинов и построить партнерские отношения с максимальным числом производителей. В 2023 году только на авансирование поставок сельхозпродукции по агроконтрактам ритейлер выделит 2 млрд руб.  

Узнать подробнее об агроконтрактах

В ходе Форума участники познакомятся с актуальными тенденциями рынка, обсудят проблемы отрасли и пути их решения, рассмотрят эффективные модели развития производства и форматы работы с розничной сетью. 

Среди тем Форума:

  • Состояние отрасли в 2022—2023 годах: динамика и структура производства в разных категориях хозяйств, динамика импорта и зависимость от зарубежных поставок, перспективы импортозамещения;

  • Ценовая ситуация в отрасли, доходность бизнеса по производству овощей, картофеля и фруктов;

  • Проблема логистики и хранения овощей и фруктов, стандартизация плодоовощной продукции (доступ в сети «некрасивых» овощей и фруктов);

  • Основные препятствия для выстраивания эффективного бизнеса и главные ошибки в производстве;

  • Актуальные каналы сбыта: розница, агроконтракты, маркетплейсы, ярмарки и рынки — что эффективнее, надежнее и проще для малого бизнеса. 

Зарегистрироваться на Форум

«Магнит» 

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