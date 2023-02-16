Приглашаем на Форум «Магнит» и агробизнес: партнерство в интересах покупателей

Мероприятие пройдет 20 марта в Москве, а также будет транслироваться онлайн
20 марта в Москве состоится форум «Магнит» и агробизнес: партнерство в интересах покупателей. Форум будет посвящен актуальным вызовам плодоовощной отрасли и эффективным форматам реализации продукции в федеральном ритейле. В качестве спикеров выступят представители органов государственной власти, отраслевых ассоциаций, аналитики и эксперты рынка, представители агробизнеса. Организатор мероприятия — «Агроинвестор».
Форум пройдет в офлайн-формате, а также будет транслироваться онлайн.
К участию офлайн приглашаются:
-
производители плодоовощной продукции любых форм собственности и объемов из всех регионов России;
-
участники цепочки поставок «от поля — до полки»: подработка, хранение овощей и фруктов, упаковка, логистика;
-
сельхозпроизводители, готовые выращивать овощи, фрукты, ягоды.
Количество мест ограничено.
Онлайн трансляция будет доступна всем желающим.
Участие бесплатное, требуется предварительная регистрация.
«Магнит» - крупнейшая розничная сеть в России по числу магазинов — впервые проводит форум для действующих и потенциальных партнеров из агросектора. Последние три года стали серьезным испытанием для АПК, особенно для малых предприятий и фермеров. Сейчас для каждого предпринимателя как никогда актуален вопрос: как сохранить бизнес и продолжать зарабатывать? Один из способов — сотрудничество с крупными игроками.
«Магнит» много лет реализует проект долгосрочных агроконтрактов, сотрудничая с крупными, средними и малыми предприятиями. В ближайшие два года компания планирует удвоить объем поставок российских овощей и фруктов на полки своих магазинов и построить партнерские отношения с максимальным числом производителей. В 2023 году только на авансирование поставок сельхозпродукции по агроконтрактам ритейлер выделит 2 млрд руб.
Узнать подробнее об агроконтрактах
В ходе Форума участники познакомятся с актуальными тенденциями рынка, обсудят проблемы отрасли и пути их решения, рассмотрят эффективные модели развития производства и форматы работы с розничной сетью.
Среди тем Форума:
-
Состояние отрасли в 2022—2023 годах: динамика и структура производства в разных категориях хозяйств, динамика импорта и зависимость от зарубежных поставок, перспективы импортозамещения;
-
Ценовая ситуация в отрасли, доходность бизнеса по производству овощей, картофеля и фруктов;
-
Проблема логистики и хранения овощей и фруктов, стандартизация плодоовощной продукции (доступ в сети «некрасивых» овощей и фруктов);
-
Основные препятствия для выстраивания эффективного бизнеса и главные ошибки в производстве;
-
Актуальные каналы сбыта: розница, агроконтракты, маркетплейсы, ярмарки и рынки — что эффективнее, надежнее и проще для малого бизнеса.