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Правительство выделит дополнительные деньги на перевозку продукции АПК

Это даст возможность доставить по назначению еще около 1 млн тонн товаров

| Агроинвестор |

Всего на эту меру поддержки направят более 4 млрд рублей
Всего на эту меру поддержки направят более 4 млрд рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о выделении дополнительных 2 млрд руб. аграриям на транспортировку их продукции по железной дороге. Средства будут направлены на перевозку в регионы зерновых и масличных культур, овощей и рыбной продукции, минеральных удобрений, сказал он на совещании с вице-премьерами. 

Мишустин уточнил, что «средства пойдут в первую очередь на обеспечение аграриям льготных железнодорожных тарифов». По словам премьер-министра, это даст возможность доставить по назначению еще около 1 млн т сельхозпродукции. «В текущем году правительство направит на поддержку таких перевозок более 4 млрд руб.», — приводит его слова пресс-служба правительства. Мишустин уверен, что это поможет уменьшить издержки агробизнеса, своевременно предоставить пищевой и перерабатывающей промышленности сельскохозяйственное сырье, наладить новые цепочки поставок продовольствия.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка () Дмитрий Рылько сказал «», что новая мера очень значимая и долгожданная. «Это была бы очень актуальная поддержка транспортировки зерновых культур. Однако, судя по ряду ограничений, которые мы видим, есть сомнения, что зерно действительно будет в этом списке», — отметил эксперт. Он также добавил, что сложности с перевозкой продукции АПК по железной дороге в этом году достаточно серьезные. «Несмотря на рекордный урожай, перевозки зерна у нас далеки от высоких показателей», — объяснил Рылько.

Вице-президент Александр Корбут согласен, что такая поддержка станет значимой для рынка. По его словам, это одна из наиболее эффективных мер, особенно для регионов, отдаленных от зон потребления: Дальнего Востока и Сибири. «Эти регионы не могут выйти на рынок Центральной России, где находится основная часть потребителей. Но нужно понимать, какие именно зерновые и масличные культуры попадут в список, а также в каком объеме. Например, важно, чтобы там была соя с ДФО», — пояснил эксперт «». 

Между тем, пресс-служба Минсельхоза сообщила, что министерство совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ) с 27 февраля начинают отбор заявок на компенсацию части затрат на транспортировку продукции АПК и по экспортным направлениям. Прием заявок будет проходить на цифровой платформе «Мой экспорт» по 1 ноября 2023 года. На эти цели из федерального бюджета предусмотрены средства в размере 7 млрд руб. Производители и поставщики сельхозтоваров смогут компенсировать до четверти расходов на транспортировку продукции АПК, поставки которой были осуществлены в третьем и четвертом кварталах 2022 года, а также в первом и втором кварталах 2023-го.

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