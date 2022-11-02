«Магнит» тестирует доставку товаров из Китая по Северному морскому пути

Первая партия товаров прибудет в Россию в конце ноября Pixabay

Розничная сеть «Магнит» первой из российских продуктовых ритейлеров запустила тестирование логистики через Северный морской путь (СМП). Шесть сорокафутовых контейнеров с товарами народного потребления были отправлены на российском арктическом контейнеровозе «Мончегорск» из Китая напрямую в порт Санкт-Петербурга. Планируемое время в пути — около 30 дней, партия прибудет в Россию в конце ноября, говорится в сообщении на сайте компании.



С учетом высокой загруженности порта Владивосток, время доставки товаров из Китая через СМП будет на десять дней меньше, чем при использовании мультимодальной логистики, а снижение затрат для ритейлера за счет запуска нового направления при текущих транспортных тарифах может составить до 15%, отмечает «Магнит». После прихода в порт Санкт-Петербурга продукция будет отгружена на складской хаб ритейлера в центральной части России.



Если пилотный маршрут будет признан эффективным, компания начнет регулярные поставки через СМП с весны 2023 года и будет осуществлять их весной, летом и осенью. Потенциально по новому пути торговая сеть может поставлять значительный объем непродовольственных товаров из Китая и стран Азиатско-Тихоокеанского региона и распределять их по своим крупным логистическим комплексам в центральной и южной частях России. Кроме того, поставки «Магнита» через СМП позволят увеличить загрузку порта Санкт-Петербурга, операции которого сократились на фоне санкций.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько считает, что тестирование «Магнитом» перевозок по СМП — это хорошее начинание. Во-первых, объясняет эксперт, морская перевозка обычно дешевле железнодорожной, во-вторых, Транссиб сильно загружен, и поэтому надо развивать альтернативные маршруты. «Но проблема в том, что СМП — это не тестированный путь, и мы не знаем, насколько хорошо он будет работать с точки зрения частоты и объема отгрузок, их ритмичности и сопряженных рисков. Плюс, не все продовольственные грузы приспособлены для такого пути», — прокомментировал «Агроинвестору» Рылько. ​



Задача увеличения грузооборота по СМП есть, и решение «Магнита» отвечает этой цели, говорит ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент»​ Дмитрий Баранов. По его словам, увеличение грузоперевозок по СМП важно в рамках переориентации торговли на Восток: это позволит ослабить нагрузку на традиционные маршруты, в первую очередь Восточный полигон. Но для успешной доставки важным фактором являются погодные условия по маршруту СМП, что имеет значение для сохранения качества товаров, а ледовая обстановка будет влиять на скорость доставки.



Важным является и то, какие суда будут работать на маршруте — в том числе от этого зависит сохранность груза, продолжает Баранов. «Тип судов важен и для того, чтобы загружать их в обратный путь, чтобы они не отправлялись пустыми. Важным для проекта является и наличие инфраструктуры в портах России, чтобы оперативно разгружать суда, но с этим проблем быть не должно», — прокомментировал он «Агроинвестору». По мнению Баранова, если пробная доставка окажется удачной, то, возможно, и другие российские компании последуют примеру «Магнита», причем, не только для доставки по СМП импортных товаров, но и экспортных, а также транзитных грузов.



Президент Владимир Путин еще в марте 2018 года обозначил направление развития СМП в послании Федеральному собранию. Спустя три года эта тема поднималась вновь, на Восточном экономическом форуме. Тогда было принято решение запустить постоянные рейсы по СМП между Владивостоком и Санкт-Петербургом, чтобы протестировать направление. В 2022 году зампред правительства — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев говорил, что стратегической задачей является создание на базе СМП нового глобального транспортного коридора. Но из-за суровых климатических условий СМП не подходит для перевозки электроники, косметики и целого ряда других товаров, для которых нежелательно переохлаждение, сообщается на сайте логистической компании Novelco.



Кроме того, чтобы направление СМП стало финансово прибыльным, средняя скорость движения контейнеровоза должна превышать восемь морских узлов, что возможно только при заблаговременной подготовке коридоров ледоколами. Также, пишет Novelco, Дальний Восток нуждается в расширении портовых мощностей, поскольку все существующие терминалы сильно загружены. На решение этой проблемы потребуется минимум три-четыре года. Кроме того, эксперты компании обращают внимание на сложность прохождения отдельных участков (в теплое время года мешает дрейфующий лед, а в холодное — промерзание воды на несколько метров), непредсказуемый климат и др.​



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