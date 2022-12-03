Стоимость автоперевозок в агросекторе близка к рекордной

Обслуживание собственного автопарка тоже подорожало Я. Чингаев

Тарифы на перевозки продукции растениеводства к началу декабря несколько снизились по сравнению с теми, которые наблюдались еще две недели назад, но находятся на близких к рекордным уровням, рассказал «Агроинвестору» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Дело в том, что автомобильного и железнодорожного транспорта не хватает для перевозки всего объема урожая зерна и других агрокультур. Сейчас, по данным ИКАР, стоимость автоперевозок по сравнению с ноябрем прошлого года выше в 1,6 раза.



Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко говорит, что стоимость автомобильных перевозок в этом году увеличилась до 50% по сравнению с прошлым годом, стоимость железнодорожных перевозок выросла на 40%. «Рекордный урожай зерновых привел к повышенному спросу на вагоны-зерновозы. На данный момент перевозить пшеницу на расстояние до 350 км выгоднее автомобилями, а на расстояния свыше 400 км — использовать железнодорожный транспорт», — прокомментировал он «Агроинвестору».



Компания «Краснодарзернопродукт-Экспо» («КЗП-Экспо») в этом году преимущественно пользовалась автомобильным транспортом для перевозок продукции растениеводства. «Для нас это наиболее оптимальный способ», — поясняет гендиректор предприятия Евгений Сидюков. Он добавляет, что дефицит машин в период уборки наблюдался, однако это обычная ситуация для августа-сентября. Цены на перевозки растениеводческой продукции в пик сезона выросли, подтверждает он: если в прошлом году в августе они составляли 900 руб./т на 150-180 км, то в этом году повысились до 1,2-1,3 тыс. руб./т. Однако уже сейчас стоимость перевозок несколько снизилась и составляет около тысячи рублей за тонну на расстояние 150-180 км.



Также непростая ситуация с доставкой средств производства из-за рубежа, в частности техники и запчастей. Из-за санкций усложнились расчеты с Евросоюзом (аккредитив, предоплата с учетом льготного финансирования Россельхозбанком и Сбербанком), также увеличились сроки поставки. При этом альтернатив, например, американским комбайнам для уборки сахарной свеклы, нет, говорит заместитель гендиректора «Продимекса» Вадим Ерыженский. «Логистика всего, что шло через Польшу и Балтику, постоянно менялась по направлениям и останавливаясь на время, поставки через Турцию усложнены перегруженностью паромов и транспорта», — делится он.

После того, как два года назад участники агрорынка подписали меморандум, направленный на борьбу с перегрузами автотранспорта, даже при прямой загрузке с комбайна в поле потребности в транспорте увеличились в среднем на 20%, оценивает Ерыженский. В этом году логистические трудности усугубили другие проблемы, в их числе — неблагоприятные погодные условия, которые сместили сроки уборки сои, из-за чего также потребовался дополнительный транспорт, поскольку параллельно шла уборка и транспортировка сахарной свеклы, подсолнечника и кукурузы.



При этом агрохолдинг отметил проблему задержки поставок КамАЗов. Также в первой половине года были задержки с поставками всех запчастей на грузовики, включая КамАЗы, потом ситуация несколько стабилизировалась. «Мы приспособили снабжение — создали запас и организовали закупки заранее», — говорит Ерыженский.



Для решения логистических сложностей в «Продимексе» приобрели китайские грузовики «Шакман», которые, по словам Ерыженского, из-за крепкого рубля оказались даже дешевле, чем КамАЗ. «Кроме того, мы организуем центральный склад запчастей с большим, чем раньше, складским резервом», — добавляет он.



При этом Дмитрий Рылько не считает, что агрохолдинги, которые владеют собственным автопарком, находятся в более выгодных условиях, чем те, которые пользуются услугами сторонних компаний для перевозки своей продукции. Обслуживание собственного автопарка очень дорогое, особенно сейчас. «Купить новый автомобиль сейчас очень дорого, и ждать его придется долго», — подчеркивает эксперт.​



«Продимекс» не только содержит собственный автопарк, но и работает с наемным транспортом. По наблюдениям Ерыженского, логистика в этом году подорожала и в первом, и во втором случае. Среди причин — увеличение фонда оплаты труда как в компаниях-перевозчиках, так и сотрудникам собственного автопарка, рост стоимости запчастей, топлива. По данным топ-менеджера, по наемному транспорту стоимость логистики за год выросла на 30,5%, по собственному затраты на содержание и перевозку по сравнению с 2021-м увеличились на 24%.



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