Ритейлеры будут снимать с полок бренды-паразиты по обращению правообладателей

В крупных российских продуктовых сетях нарушающие авторские права марки встречаются нечасто С. Николаев

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация производителей фирменных торговых марок «Русбренд» подписали соглашение, согласно которому ритейлеры будут убирать с полок торговые марки, если они похожи до степени смешения на бренды известных производителей. Таким образом правообладателю не придется обращаться в суд или Федеральную антимонопольную службу.



«Цель нашего соглашения — создать действенный инструмент саморегулирования между ритейлерами и поставщиками, который будет способствовать профилактике возможного копирования брендов на рынке в целом», — рассказал председатель правления АКОРТ Игорь Караваев. Он добавил, что соглашение направлено на укрепление добросовестного сотрудничества между торговыми сетями и поставщиками и предотвращение гипотетических ситуаций с появлением на полках торговых марок, схожих до степени смешения. Сторонами соглашения являются компании-члены ассоциаций АКОРТ и «Русбренд».



По данным «Известий», речь идет об иностранных брендах, которые продолжили работать в России и продаются в российских магазинах. В «Русбренде» не ответили на вопрос «Агроинвестора», на какие именно торговые марки распространяется соглашение.



«Известия», рассказывая о соглашении, также пишут, что бренды, похожие до степени смешения на известные марки, выпускают розничные сети под собственными торговыми марками (СТМ). Газета со ссылкой на производителей отмечает, что ритейлеры создают СТМ, цвет упаковки и шрифты которых напоминают популярные бренды.



Глава АКОРТ в беседе с «Агроинвестором» обратил внимание, что случаев выявления скопированных марок на полках торговых сетей-членов АКОРТ не было. «Торговые сети-члены АКОРТ инвестируют в создание и развитие собственных уникальных брендов, тщательно следят за их оригинальностью и не допускают ситуаций с копированием других марок. Однако если сторонние поставщики будут предлагать ритейлерам товары, похожие на другие продаваемые в торговых сетях бренды, соглашением предусмотрен порядок действий, который позволит избежать появления на полках схожих торговых марок и защитить авторские права участников рынка», — прокомментировал он.



Караваев также подчеркнул, что за последний год на российский рынок вышли сотни новых брендов, и эффективные меры саморегулирования, предусмотренные соглашением, позволят пресечь попытки ввода в оборот товаров, копирующих известные торговые марки.



В российских розничных сетях бренды, которые похожи на популярные торговые марки, появляются, но нельзя сказать, что очень часто, рассказала «Агроинвестору» патентный поверенный РФ №2104 патентного бюро Ezybrand Ольга Бондарева. По ее словам, сети уже научены опытом и, как правило, просят от поставщиков свидетельство зарегистрированного товарного знака. Свидетельство на товарный знак — гарант того, что Роспатент все проверил и не нашел противоречий законодательству. При этом в начале 2022 года был бум на подачу российскими заявителями обозначений, тождественных или очень сходных с известными мировыми марками, но таким заявкам отказывали в регистрации, и сети не допускали такие товары на полку.



По словам Ольги Бондаревой из Ezybrand, если владелец бренда обнаружил нарушение авторских прав на свою торговую марку, одним из способов восстановления справедливости может стать досудебное урегулирование. Для этого сначала нужно установить ответчика (производителя/продавца и магазин/владельца сайта). Факт нарушения устанавливается при нотариальном освидетельствовании сайта нарушителя и контрольной закупки товаров, по результату которых готовится и направляется претензионное письмо. Если на сайте нет реквизитов или владелец сайта скрыт — установить лицо можно посредством направления адвокатского запроса или запроса поверенного регистратору домена. Просто физическому или юридическому лицу они не ответят.



Контрольная закупка с детективом, фиксация факта нарушения исключительных прав обойдутся в 50-80 тыс. руб. без учета стоимости товара. Нотариальное заверение страниц сайта нарушителя (фиксация факта нарушения исключительных прав в сети Интернет) обойдутся правообладателю в 30-45 тыс. руб. Адвокатский запрос (или запрос патентного поверенного) к регистратору домена для установления владельца сайта — в 10-25 тыс. руб. Это делается для того, чтобы нарушитель не скрыл факт нарушения после получения претензии. После фиксации готовится досудебная претензия, которая отправляется заказным письмом с уведомлением. Стоимость такой услуги на рынке составляет 10-30 тыс. руб.



Если с момента направления претензионного письма в течение 30 дней ответ не поступает и продолжается нарушение исключительных прав, правообладатель может переходить к подготовке и направлению искового заявления и дальнейшему судебному делопроизводству, рассказала Бондарева.



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