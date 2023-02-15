Как поделить полку: ритейлеров могут обязать продавать продукты местных производителей

Доля региональных продуктов на полках сетей составляет от 10% до 50% М. Стулов

Минпромторг предлагает обязать ритейлеров иметь на полках определенное количество отечественных товаров. Об этом замглавы ведомства Виктор Евтухов сказал на конференции X5 Group, пишет «Интерфакс». Среди критериев отбора Евтухов назвал производство товара в России, а также принадлежность производственных мощностей и товарных знаков гражданам России. «Подобный подход позволит избежать поддержки псевдороссийских товаров, прибыль от которых уходит за рубеж, и добавит нам развитие наших компетенций», — добавил он.



Сенатор Андрей Кутепов разработал законопроект, согласно которому федеральные розничные сети будут обязаны выделять часть своих полок под товары местных производителей. На документ ссылается ТАСС. Автор законопроекта считает, что такая мера поможет региональным производителям и экономике регионов в целом, финансирование которых сократилось из-за пандемии коронавируса и специальной военной операции.



Как пишет ТАСС, в пояснительной записке к законопроекту говорится, что современные супермаркеты вытесняют небольшие магазины даже в малых городах. Такая ситуация ведет к монополизации сетей, которые «обладают большей конкурентоспособностью, в том числе за счет эффекта масштаба, проведения единой закупочной политики, более грамотной логистики и наличия собственных распределительных центров». Доля сетей в общем обороте российской розничной торговли в 2022 году выросла до 39,6% против 15,1% в 2009-м, говорится в документе.



В комментарии на сайте Совета Федерации Кутепов отметил, что региональным продуктам тяжело войти в розничные сети, это негативно влияет на развитие локальных брендов и ведет к вытеснению с рынка региональных производителей. До прихода крупных сетей они имели гарантированные каналы сбыта, и предлагаемый законопроект должен им эти каналы вернуть, считает парламентарий. Он добавляет, что это не приведет к негативным последствиям для розничных сетей, а будет иметь мультипликативный эффект. Летом прошлого года обязать федеральных ритейлеров размещать на полках не менее 10 позиций локальной продукции предлагал сенатор Вадим Деньгин.



Доступ на полку — давняя проблема

Опрошенные «Агроинвестором» отраслевые ассоциации, которые представляют интересы производителей продуктов питания, поддержали законодательную инициативу Кутепова.



Доступ фермеров к полкам торговых сетей — давняя проблема, рассказали «Агроинвестору» в ассоциации «Народный фермер». «Основная проблема в том, что фермеры во взаимоотношениях с торговыми сетями, как правило, являются слабой стороной правоотношений. Фактически это означает, что малые сельскохозяйственные организации вынуждены присоединяться к договору с торговой сетью без возможности изменить его условия или предложить свои, — говорит представитель объединения. — Результатом этого становится, например, наложение крупных штрафов на фермеров. Кроме этого, малые производители зачастую не могут выполнить требования сетей по условиям упаковки, сортировки товара».



На рабочей встрече ассоциации «Народный фермер» с первым заместителем главы Минсельхоза Оксаной Лут, состоявшейся 6 февраля 2023 года, был поднят вопрос высоких штрафов для фермеров при работе с торговыми сетями. Однако Лут сказала, что он лежит в плоскости предмета договора, добровольного соглашения хозяйствующих субъектов, и государство не может указывать предпринимателям, на каких условиях им заключать сделки. В этом и состоит сложность регулирования этого вопроса, подчеркивают в ассоциации.



Там добавили, что канал сбыта фермерской продукции через федеральные сети работает, но пока с большими трудностями. Местные производители продают через сети меньше, чем могли бы, потенциал роста доли местной продукции в торговых сетях определенно есть, уверены в объединении.



Президент Национальной ассоциации квалифицированных производителей (НАПК) Татьяна Вьюгина в беседе с «Агроинвестором» отметила, что одна из главных проблем малого бизнеса, особенно регионального, — рынок сбыта. Его расширение за счет поставок в федеральные и крупные региональные торговые сети даст предприятиям стабильность, регионам — инвестиции в основной капитал, дополнительные налоги, квалифицированную занятость. Однако малым и средним предприятиям довольно сложно пройти аудит сетей, обеспечить стабильность качества, сроки хранения, логистики и не срывать сроки поставки. При этом необходимо обеспечить конкурентные закупочные цены, а они не самые высокие. Поэтому многие предприятия в итоге отказываются от работы с сетями. «То есть это не сети такие плохие, что не хотят брать продукт у локальных производителей. Это комплексная проблема, для решения которой все должны напрячься», — подчеркивает Вьюгина. Она считает, что местные производители могут обеспечить федеральные сети продукцией необходимого качества и объема, но это большая работа, которая требует времени и денег.



Кроме того, Вьюгина обращает внимание, что попасть на полки сетевого магазина — не самоцель. Цель — получить прибыль. Этого можно достичь, если товар будут покупать, а для этого он должен быть качественным, вкусным, красивым и по адекватной цене.



Уникальные региональные продукты Татьяна Вьюгина, президент Национальной ассоциации квалифицированных производителей В каждом регионе есть «свои» аутентичные продукты, которые могут быть интересны покупателям и сетям. И тут не нужно конкурировать с крупным бизнесом. Например, Северная Осетия — сыр, форель, пироги; Калмыкия — уникальная говядина и баранина; Горный Алтай и Башкирия — мед, Архангельская область — оленина, Сибирь — дикоросы и так далее. Малые предприятия также могут производить инновационные продукты, которых пока нет на полке.

Зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов признает, что концентрация ритейла и укрупнение каналов продаж ведет к снижению количества локальных производителей на рынке. Однако он призывает взвешенно и осторожно относится к директивным нововведениям для рынка, соблюдая главное правило: не навреди. «Рыночные методы, в числе которых здоровая конкуренция, традиционно вносят меньше искажений в бизнес-процессы, чем внешние обязательства, последствия которых не всегда позитивны», — подчеркивает Леонов.



Он также обращает внимание, что не все малые предприятия и фермеры стремятся и готовы работать с федеральными ритейлом. Их производственные и логистические мощности далеко не всегда в состоянии обеспечить необходимые условия сотрудничества с большой сетью. Поэтому если тот или иной фермер физически не может выпустить нужного для реализации в федеральной сети объема товара, то обязанность сети сотрудничать с ним ничего не изменит. При этом, по словам Леонова, для увеличения присутствия локальных поставщиков на полках в ведущих сетях действуют целевые проекты, включающие прямые контракты, упрощенные договоры поставки, сокращенные сроки оплаты заказов и другие преференции. «Нам известны и примеры успешного сотрудничества федерального ритейла с небольшими локальными игроками, и примеры успешных продаж продукции региональных предприятий в альтернативной рознице, и это всегда вопрос бизнес-процессов в каждой конкретно взятой компании», — добавляет он.



Против законопроекта выступил председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. Отвечая на вопросы «Агроинвестора», он назвал документ антиконституционным, так как он вводит ограничения на перемещение товаров между регионами, создает региональные барьеры. «Создание антиконкурентных преимуществ локальному производителю перед продукцией из соседнего региона ограничивает покупателя в выборе товара и, возможно, стимулирует приобретение менее качественной продукции. Ритейл при составлении ассортиментной матрицы ориентируется на товары, которые пользуются максимальным спросом у потребителей. Производителям необходимо работать над повышением потребительских качеств продукции, узнаваемости бренда и конкурентной ценой», — прокомментировал Карпов. Он отметил, что данный вопрос был актуален 10 лет назад, сейчас в повестке коммуникации сетей и производителей он возникает крайне редко.

Представитель расположенной в Бердске (Новосибирская область) компании «Улыбышев», которая специализируется на производстве авторских мясных закусок, рассказал «Агроинвестору», что их продукция представлена в торговых сетях разных регионов. «С одной стороны, [законопроект сенатора Кутепова] - это правильная инициатива, так как сотрудничество с торговой сетью дает хороший толчок для производителя, с другой стороны, местные производители порой не в состоянии закрыть все потребности, поэтому, по нашему мнению, какой-то процент местных производителей должен быть представлен обязательно», — прокомментировал он.



Региональные продукты есть на полках федеральных ритейлеров

«Магнит» сотрудничает с 5,3 тыс. российских поставщиков. Примерно половина из них — это средние и малые производители. Ритейлер также дает им возможность выйти за пределы их региона, рассказали «Агроинвестору» в пресс-службе компании. Например, в Краснодарском крае «Магнит» сотрудничает с 300 местными производителями: в 2022 году они поставили в сеть продукции на 174 млрд руб., ее оборот за пределами региона составил 126 млрд руб.



Среди региональных поставщиков «Магнита» есть крупные производители, которые способны обеспечить значительные объемы поставок и регулярное качество продукции. Небольшим производителям компания предоставляет более гибкие условия поставок в сеть. В данном случае приоритетом является не большой объем поставок, а качество и уникальность продукта. Кроме того, компания работает с российскими производителями сельхозпродукции по системе агроконтрактации, заключая прямые долгосрочные договоры с гарантированными объемами поставок фруктов и овощей. Доля фермерской продукции в таких поставках составляет 45%.



Чтобы стать поставщиком «ВкусВилла», необязательно производить товары в объеме, способном покрыть спрос всех покупателей, главное — качество, рассказал «Агроинвестору» технолог по развитию «ВкусВилла» и лидер проекта «Региональная полка» Владимир Титов. Данный проект реализуется с 2020 года, он направлен на развитие базы местных производителей для прямых поставок в торговые точки и формирование отдельного ассортимента для региональных магазинов. Сейчас в проекте участвует около 20% магазинов сети. На региональной полке десятки локальных производителей, представленных в Санкт-Петербурге, Татарстане, Краснодарском крае, Ростовской, Калужской, Нижегородской и Воронежской областях. За прошлый год объем продаж товаров местных производителей во «ВкусВилле» вырос в три раза по сравнению с предыдущим годом, отмечают в компании. Всего «ВкусВилл» работает с более чем 2 тыс. поставщиков, среди которых не только крупные производители, но и локальные региональные игроки.



Доля региональных товаров на полках федеральных сетей, по разным оценкам, составляет 10-20% и этот показатель растет, потому что магазины развивают формат «фермерская полка», отмечают в ассоциации «Народный фермер». Вьюгина из НАКП напоминает о пилотной программе «Корпорации МСП» по организации фермерских островков: в рамках проекта региональные сельхозпроизводители могут размещать свою продукцию на специальных «островках», расположенных в торговых сетях, при этом не нужно выполнять условия ритейлеров для поставщиков. Вьюгина также обращает внимание, что товары под собственными торговыми марками крупных сетей производят преимущественно региональные компании.



По оценке председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игоря Караваева, не менее 50% ассортимента ведущих федеральных ритейлеров — это товары местных производителей, в том числе малых предприятий и фермерских хозяйств. В ключевых категориях — хлебобулочные изделия, мясо, колбасные изделия, молочная продукция, сезонные фрукты и овощи — доля локальных поставщиков достигает 90-98%. По его словам, доля локальной продукции на полках ритейлеров выросла за последний год более чем на 20%, а в отдельных категориях — таких как овощи «борщевого набора» — более чем вдвое.



«Крупные ритейлеры заинтересованы в наращивании поставок от местных производителей — их продукция пользуется большим спросом и доверием у населения. Для привлечения местных поставщиков крупные сети постоянно проводят региональные закупочные сессии, выделяют на своих площадях брендированные киоски, стенды, прилавки, секции в формате „магазин в магазине“», — рассказал Караваев «Агроинвестору».



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