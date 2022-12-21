Ритейлеры и Рыбный союз будут повышать популярность рыбы

Рыбная категория недооценена потребителем и обладает большим потенциалом роста на внутреннем рынке flickr.com

С 2023 года Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Рыбный союз планируют организовать постоянный совместный мониторинг качества рыбной продукции в рознице для выявления фальсификации и контроля соответствия продуктов заявленным характеристикам. Также будет налажен обмен данными по динамике вылова, экспорта, импорта, оптовых и розничных продаж, будут проводиться регулярные исследования потребительских предпочтений и экономической доступности рыбной продукции для разных групп населения. Еще одним направлением совместной работы станет поддержка инновационных разработок рыбных продуктов, говорится в сообщении АКОРТ.



Одна из ключевых задач в 2023 году — популяризация потребления рыбы и рыбной продукции. Для ее решения рассматриваются возможности проведения региональных рыбных фестивалей, включение рыбы в питание в социальных и образовательных учреждениях. Партнерство с Рыбным союзом направлено на повышение прозрачности рынка, расширение выбора доступных и качественных продуктов из рыбы и морепродуктов в магазинах, отмечает ассоциация.



«Рыбная категория недооценена потребителем и обладает большим потенциалом роста на внутреннем рынке, — считает председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев. — Для его реализации необходима системная совместная работа добытчиков, дистрибуторов, маркетологов, розничного звена и регулирующих органов». По словам председателя Рыбного союза Александра Панина, одна из основных проблем отрасли — в разрозненности участников рынка. Взаимодействие с АКОРТ даст возможность выстроить диалог между разными звеньями товаропроводящей цепи.



Согласно недавнему социологическому исследованию Аналитического центра НАФИ, большинство россиян (81%) покупают рыбу каждый месяц, в том числе 36% — один или несколько раз в неделю; 45% — один или несколько раз в месяц. Самым распространенным местом приобретения рыбы является супермаркет, расположенный в шаговой доступности (38%). Каждый пятый (21%) покупает рыбу в крупном гипермаркете или в специализированной рыбной лавке (20%). 16% предпочитают брать рыбу на рынке.



При выборе рыбы участники опроса прежде всего ориентируются на цену (50%), ее внешний вид (46%) и срок годности (41%). Для 26% опрошенных важны вкусовые особенности продукта. Также потребители смотрят на дату упаковки (19%) и учитывают свой прошлый опыт потребления (18%). При этом только для 7% участников опроса одним из главных критериев для покупки рыбы является наличие на нее акции или спецпредложения. Вместе с тем, 31% респондентов сказали, что редко покупают рыбу из-за высокой цены. Для повседневного потребления (один или несколько раз в неделю) потребители чаще всего выбирают рыбные консервы, пресервы (20%), замороженную, соленую или слабосоленую рыбу (по 19%).



Ряд существующих барьеров в виде высоких цен, узкого ассортимента, низкого уровня доверия производителям создает значительный неудовлетворенный спрос на рыбную продукцию, отмечает директор стратегических проектов Аналитического центра НАФИ Ирина Гильдебрандт. «В этих условиях повышается актуальность создания общенациональной программы по повышению доступности рыбной продукции, включающей качественное информирование населения о пользе рыбы, проведение всероссийских коммуникационных кампаний, разработку более широкого ассортимента доступных категорий качественной рыбной продукции», — уверена она.



В сентябре Рыбный союз и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики в совместном исследовании отмечали, что в России необходимо разработать долгосрочную национальную стратегию развития внутреннего рыбного рынка и нацпроект для ее реализации. По мнению авторов инициативы, это необходимо для увеличения потребления рыбы в стране. Авторы исследования также призвали создать единого оператора с госучастием, который бы координировал межотраслевое взаимодействие между добытчиками, переработчиками, оптовиками, розничными сетями и представителями сегмента HoReCa.



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