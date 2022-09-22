Росрыболовство ожидает снижения производства красной икры

Росрыболовство рассматривает возможность введения ограничительных мер на экспорт красной икры и красной рыбы М. Стулов

Производство икры лососевых рыб в России по итогам 2022 года может снизиться относительно 2020 года и составить 8-9 тыс. т, пишет «Интерфакс» со ссылкой главу Росрыболовства Ильи Шестакова. Об этом он сказал на V Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге. В 2021 году производство красной икры в России увеличилось в два раза по сравнению с предыдущим годом, достигнув 22,6 тыс. т. Это связано с удачной лососевой путиной, в ходе которой было выловлено 539 тыс. т этой рыбы.



Лососевая путина идет достаточно плохо, рыбы выловили меньше, чем в 2020 году (выловы лососей традиционно сравниваются между четными и нечетными годами), сказал Шестаков. Сейчас Росрыболовство совместно с Минсельхозом прорабатывает материалы, обосновывающие необходимость ввода ограничений на экспорт икры, соответствующее предложение будет направлено в правительство.



О том, что Росрыболовство рассматривает возможность введения ограничительных мер на экспорт красной икры и красной рыбы, стало известно 7 сентября. Об этом сообщал ТАСС со ссылкой на заявление Шестакова. Тогда он заявлял, что прогноз вылова достаточно низкий и ограничительной мерой может быть запрет на вывоз или введение таможенной пошлины.



Сейчас Шестаков пояснил, что с учетом отсутствия поставок атлантической семги на российский рынок важно обеспечить его хотя бы диким лососем, причем цены должны быть доступными для потребителей. Сейчас за счет «неурожайного» года стоимость красной рыбы значительно выросла, отметил он.



По данным Росрыболовства, к 13 сентября вылов тихоокеанских лососей в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне составил 247 тыс. т. В том числе вылов у камчатских рыбаков составлял 133,4 тыс. т, на Сахалине добыли почти 73 тыс. т, в Хабаровском крае -32 тыс. т, в Чукотском автономном округе — 3,4 тыс. т. В Магаданской области вылов составил 4,42 тыс. т, в Приморье — 703 т.



Между тем, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в ходе форума сказал, что в целом вылов водных биоресурсов в этом году ожидается на уровне 2021-го — около 5 млн т. «Нет сомнений, что и в 2022 году мы полностью насытим внутренний рынок, а также сможем и далее развивать экспортный потенциал», — отметил министр. По его словам, Россия продолжает поставлять рыбную продукцию на внешние рынки, причем число покупателей по сравнению с прошлым годом увеличилось с 58 до 60 государств. Объем экспорта за семь месяцев в натуральном выражении превысил 1,1 млн т, это почти на четверть больше, чем годом ранее, сравнил Патрушев.



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