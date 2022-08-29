В России предлагают создать госпрограмму «от рыбалки до полки»

Чтобы развивать рыбную отрасль, нужно работать и над смежными подотраслями, в первую очередь — строительством судов​ Pixabay

Российская рыбная отрасль находится среди отстающих секторов АПК в плане развития индустрии и спроса, и для ее роста необходима комплексная госпрограмма, считает гендиректор «Русской рыбопромышленной компании» (РРПК) Ольга Наумова. Отставание, по ее мнению, связано с естественным ограничением: большая часть населения России живет в отдаленных от Дальневосточного бассейна регионах. Наумова полагает, что для модернизации рыбной отрасли необходима комплексная госпрограмма и возобновление существовавшей в СССР цепочки «от рыбалки до полки», пишет РБК.



Раньше были предприятия, которые целиком отвечали за вылов, производство и переработку рыбы в филе и консервы, а также за продвижение этого продукта до мест проживания населения и пропаганду употребления рыбы, рассказывает гендиректор РРПК. Но после развала СССР цепочка оказалась разрушена, а потребление рыбы упало. Кроме того, на данный момент рознице сложно работать с рыбой не только из-за длинной логистики, но и из-за излишних нормативных требований, отмечает Наумова. «Сейчас у нас новые технологии, и мы делаем в основном консервы с температурным режимом хранения до 25 градусов, которые можно не хранить в холодильнике. Но до сих пор некоторые стандарты запрещают это делать, — сказала она РБК. — Когда я пришла в ритейл, мы мучились с тем, что нас заставляли ставить консервы в холодильник, потому что к этому обязывают соответствующие нормативы».



Для повышения качества продукции и уровня потребления рыбы необходимо создать комплексную госпрограмму, давать под нее целевые кредиты и поддерживать цепочку, уверена Наумова. По ее мнению, необходимо восстанавливать эти цепочки, но «ни одна коммерческая компания это в одиночку не потянет, нужно иметь государственную программу, субсидирующую маркетинг, дистрибуцию и спрос по целому ряду направлений». При этом биржевая торговля рыбой и введение норматива продажи рыбной продукции на биржевых торгах не станет стимулом для развития отрасли, добавляет Наумова.



«Русская рыбопромышленная компания» (до 2014 года «Русское море — добыча») — один из крупнейших добытчиков минтая в России и в мире. У компании есть квоты на добычу 325,4 тыс. т рыбы в год, из них 280,9 тыс. т — квота на минтая. На долю РРПК, согласно данным на ее сайте, приходится 15% от общероссийского вылова минтая. ​​

Управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк говорит, что для развития рыбной отрасли в России нужен комплексный подход. Во-первых, ее рост тормозит устаревший флот: несколько лет назад Росрыболовство оценивало, что порядка 3 тыс. судов требуют модернизации. «Это огромный объем работы. Большая часть флота была построена еще при Советском союзе, то есть износ уже большой», — подчеркивает он. Но пока, продолжает Березнюк, действующие госпрограммы, направленные на загрузку отечественных верфей, не соответствуют тому объему работы, который нужно проделать для модернизации флота.



Кроме того, современные тралы, используемые для добычи водных ресурсов, достаточно сложны с точки зрения оснащения оборудованием — электроникой, двигателями, системами навигации и др. Однако около 90% этой «начинки» — импорт. «То есть для того, чтобы развивать рыбную отрасль, нужно работать и над смежными подотраслями. Это, в частности, приборостроение, все, что связано с ходовой частью и т. д. К сожалению, у нас на текущий момент нет аналогов оборудованию из Южной Кореи (в последние годы много тралов модернизировалось там), Китая», — прокомментировал «Агроинвестору» Березнюк.



Также в России сильная нехватка холодильных мощностей для хранения замороженной рыбы. В частности, это касается Дальнего Востока, и в стране уже возникали проблемы, когда склады были забиты из-за логистических проблем на фоне пандемии. «Да, строительство новых мощностей идет, новые проекты вводятся в эксплуатацию, но пока это небольшие объемы», — говорит Березнюк. Также, по его словам, в стране есть проблемы с глубокой переработкой: она, как и упаковка, может проходить сразу на судне, но для этого нужны современные тралы. «Кроме того, есть проблемы с цифровизацией отрасли <...>. Нужно, кончено, модернизировать всю цепочку, но сделать это в сжатые сроки сложно. В частности, если говорить о “начинке” современных тралов, то это вопрос даже не трех лет», — уточняет он.



Продвижение продукции на рынке — тоже сложная задача, над которой рыбодобывающая отрасль бьется уже много лет. Так, вопрос в том, что популяризировать: товары с добавленной стоимостью или сырьевую продукцию (потрошеная рыба). «Долгие годы Росрыболовство занимается популяризацией минтая среди населения. Его внутреннее потребление составляет порядка 350-410 тыс. т в год, а добыча — не менее 1,7 млн т, и по этому показателю Россия является одним из лидеров. То есть минтай сейчас — это экспортно ориентированный товар», — говорит Березнюк. Однако, продолжает он, долгое время в России к нему относились как к самой дешевой рыбе и еде для кошек, что негативно отразилось на спросе, и программы популяризации этого вида рыбы так и не привели к росту потребления.



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