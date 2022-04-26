К 2024 году экспорт продукции АПК может вырасти почти на 19%

Наибольший вклад в увеличение вывоза продукции АПК может внести масложировая отрасль Е. Егоров

Согласно прогнозу подведомственного Минсельхозу центра «Агроэкспорт», к 2024 году рост экспорта продукции АПК из России составит 18,8%. В денежном выражении поставки могут увеличиться на $6,98 млрд относительно уровня 2021 года, когда объем вывоза составил $37,1 млрд. Этому должна способствовать реализация 395 отраслевых экспортных проектов, объем инвестиций в которые оценивается в 1,2 трлн руб.



Основные вложения — около 73% этой суммы — приходятся на четыре отрасли: пищевую — 21,1% (255 млрд руб.), отрасль глубокой переработки зерна — 19,8% (240 млрд руб.), мясную — 16% (194 млрд руб.) и масложировую — 15,6% (189 млрд руб.). Преимущественно они специализируются на производстве продукции с высокой добавленной стоимостью, отмечает «Агроэкспорт». Аналитики центра оценили, что средний срок реализации по всем проектам составляет около 3,5 лет.



Наиболее высокой капиталоемкостью характеризуются проекты в отрасли глубокой переработки зерна, отмечает центр. Средняя инвестиционная стоимость экспортного проекта там превышает 16 млрд руб., в то время как средняя стоимость по всей выборке экспортных проектов оценивается в 3,1 млрд руб. Наименее капиталоемкие проекты реализуются в пищевой и рыбной отраслях: вложения в один проект в среднем составляют менее 2 млрд руб.



Также в обзоре «Агроэкспорта» говорится, что наибольший вклад в увеличение вывоза продукции АПК до 2024 года может внести масложировая отрасль. Прирост ее экспортного потенциала оценивается более чем в $3 млрд, что составляет 41,1% от общего объема прогнозируемого увеличения экспортной выручки. На втором месте — зерновая отрасль, дополнительный вклад которой к указанному сроку может составить $1,8 млрд (25,9%). Поставки мясной продукции могут увеличиться на $718 млн (10,3%), продукции пищевой и перерабатывающей промышленности — на $527 млн (7,6%).



При этом наиболее экспортоориентированными отраслями являются рыбная, зерновая, масложировая отрасли, глубокая переработка зерна и масличных. Для них прогнозируемая доля экспортной выручки в рамках реализации проектов в среднем превышает 50%. Основная доля прогнозируемой выручки в остальных отраслях — мясной, молочной, пищевой — в первую очередь будет формироваться на внутреннем рынке и в меньшей степени -за счет экспортной деятельности, считают аналитики.

