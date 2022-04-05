Владимир Путин: АПК должен выйти на опережающие темпы роста

Необходимо увеличить выпуск и поставку на внутренний рынок качественных и доступных по цене продуктов питания Е. Разумный

В ближайшие годы отечественное сельское хозяйство, производство продуктов питания и обеспечивающие отрасли промышленности должны выйти на опережающие темпы роста — выше 3% в год. Об этом президент Владимир Путин сказал на совещании по сельскому хозяйству и пищевой промышленности. Для достижения этой цели потребуется кратно увеличить объемы мелиорации, вовлечь в оборот новые сельхозземли и нарастить интенсивность их использования за счет внесения удобрений, широкой механизации, внедрения современных информационных технологий, отметил глава государства.



По словам Путина, необходимо увеличить выпуск и поставку на внутренний рынок качественных, доступных по цене продуктов питания, включая рыбную продукцию. «Это ключевая задача на текущий год. При этом стратегически важно сокращать зависимость отечественного АПК и рыбной отрасли от импортных закупок, причем по всей цепочке, что называется, от поля до прилавка», — акцентировал президент (цитата по стенограмме на сайте Кремля).



Продовольственная самодостаточность — это реальное конкурентное преимущество России, и оно должно работать в интересах наших граждан. «Мы должны защитить их от перепадов конъюнктуры, от скачков цен на глобальном рынке продовольствия», — отметил Путин. По его словам, рост объемов производства позволяет обеспечить цены на продукты питания внутри России ниже, чем на мировом рынке.



Тем не менее, в этом году на фоне глобального дефицита продовольствия России предстоит рачительнее относиться к поставкам продовольствия за рубеж, а именно — внимательно отслеживать параметры такого экспорта в страны, которые ведут по отношению к нашей стране явно враждебную политику, сказал Путин. По итогам 2020 и 2021 годов Россия стала нетто-экспортером сельхозсырья и продовольствия. «Еще 20 лет назад это казалось абсолютно невозможным, невероятным, а сегодня наши поставки охватывают около 160 стран мира», — добавил президент.



Такого результата удалось добиться в том числе в условиях пандемии, когда во всем мире были нарушены производственно-логистические связи, напомнил Путин. «Но наши аграрии достойно справились с этим испытанием и даже усилили свои позиции», — добавил он. Однако сейчас ключевая задача — обеспечение внутреннего рынка, в том числе увеличение выпуска продукции, которая отчасти закупается за рубежом, сказал глава государства.

