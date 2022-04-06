Агросектор получит дополнительно не менее 153 млрд рублей господдержки

В первую очередь средства будут направлены на субсидирование льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов А. Гордеев

Президент Владимир Путин поддержал предложение правительства выделить из федерального бюджета дополнительно не менее 153 млрд руб. на агросектор. Об этом глава государства сказал на совещании по вопросам развития агропромышленного, рыбохозяйственного комплексов и смежных с ними отраслей промышленности. Прежде всего, средства будут направлены на субсидирование льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов для отрасли.



В марте заместитель министра сельского хозяйства Иван Лебедев на заседании Комитета Госдумы по аграрным вопросам предлагал увеличить финансирование АПК на 242 млрд руб. в связи со сложной геополитической обстановкой. В частности, он оценивал, что на субсидирование льготных кредитов дополнительно может потребоваться 173,7 млрд руб. В конце марта отраслевые эксперты также призывали увеличить поддержку агросектора.



«Для АПК важно не снижать темпов развития. Поэтому нужна государственная поддержка инвестиций. Как в рамках уже заключенных инвестиционных кредитов, так и в части субсидирования новых инвестиционных кредитов», — написала по итогам совещания в своем Telegram-канале вице-премьер Виктория Абрамченко. При этом из дополнительно выделяемых отрасли средств 5 млрд руб. будет направлено на строительство и модернизацию селекционно-семеноводческих и селекционно-генетических центров. «Важно снижать импортную составляющую в производстве отечественной сельхозпродукции. Одно из главных направлений здесь — это семеноводство», — подчеркнул глава государства.



Также в ходе совещания Путин предложил скорректировать действующую Стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. «Очевидно, что сегодня предприятия в этих секторах столкнулись с новыми вызовами, которые будут носить долгосрочный характер, — пояснил президент. — В этой связи предлагаю скорректировать действующую Стратегию, уточнить ее целевые индикаторы и сроки, предусмотреть исчерпывающий набор мер государственной поддержки и необходимый объем бюджетных средств, в том числе на мелиорацию и вовлечение земель в сельхозоборот, а также на формирование новых направлений экспорта готовой продукции». По словам Абрамченко, в текущих реалиях необходимо определить точки быстрого роста, заложить новые меры поддержки отраслей и новые инвестиционные циклы. Стратегия должна быть скорректирована до 1 июля.



«Ключевой задачей обновленной Стратегии должно быть развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности как современных, динамичных отраслей нашей экономики с ежегодными темпами роста выше, чем по экономике в целом», — подчеркнул Путин. Также в ходе совещания он сказал, что в ближайшие годы отечественное сельское хозяйство, производство продуктов питания и обеспечивающие отрасли промышленности должны выйти на опережающие темпы роста — выше 3% в год.

