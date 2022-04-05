Форелеводы Карелии столкнулись с нехваткой импортных комбикормов

Поиск новых партнеров и усложнение логистики по поставке комбикормов может отразиться на себестоимости рыбы Pixabay

Основные поставщики рыбных кормов из Финляндии, Норвегии и Дании отказались сотрудничать с карельскими форелеводами из-за внешнеполитической и экономической ситуации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление министра сельского и рыбного хозяйства региона Владимира Лабинова. По мнению министра, отечественные производители комбикормов не смогут закрыть потребности. Для поиска новых вариантов осталось мало времени, поскольку активная фаза кормления начинается с конца мая. Рыбоводческие хозяйства Карелии выращивают до 70% российской форели, оценил Лабинов.



Общий объем потребляемых рыбных кормов в Карелии составляет около 50 т в год, из них 85% были импортными. По словам министра, в качестве нового партнера рассматривается завод по переработке зерна и производству комбикормов в Белоруссии, однако там нет рыбной муки. Единственный поставщик этого сырья в нашей стране находится на Дальнем Востоке, но он работает на экспорт, говорит Лабинов. «Сейчас мы находимся в переговорах с Росрыболовством о возможности переориентации этих экспортных потоков в нашу пользу. Также ведем переговоры с поставщиками комбикормов из Турции и Ирана», — пояснил министр.



По словам представителей отрасли, качество комбикормов, которые производят российские предприятия, недостаточно хорошее: оно варьируется от партии к партии. Но даже если загрузить все мощности российских производств, их все равно не хватит для удовлетворения спроса, пишет «Коммерсантъ». Представители отрасли сказали изданию, что поиск новых партнеров и усложнение логистики по поставке комбикормов может отразиться на себестоимости рыбы.



Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Алексей Аронов сказал «Агроинвестору», что форелеводство и лососеводство особенно активно используют импортные составляющие при производстве, в том числе корма. «Перехода на отечественный продукт так и не произошел, поскольку их качество непредсказуемо. Оно не гарантировано на протяжении всей цепочки поставок. Комбикорма являются критичными для производителей. Они не могут себе позволить покупать товар ненадлежащего качества, поэтому используют импортный», — прокомментировал он.



С другой стороны, за последнее время российские комбикорма стали немного лучше по качеству, продолжает Аронов. «Но дело в том, что их попросту не хватает. По сути, этот продукт должен вырабатываться на заводах, которые занимаются океаническим рыболовством. Вместо того, чтобы выбрасывать «ненужные» части рыб, их нужно перерабатывать в рыбную муку и продавать предприятиям АПК, в том числе тем, кто выращивает рыбу», — считает глава ассоциации. Такая практика, по его словам, достаточно редкая из-за своей трудоемкости. Кроме того, на этот товар низкий спрос, а главное — нет никакого стимула для производства рыбной муки, отметил Аронов.



В условиях тотального снижения покупательской способности и перехода на потребление более дешевых видов рыбы, выращивание форели и лосося «становится периферийным», считает Аронов. «Если говорить о производстве отечественного лосося, то импортные составляющие там на каждом шагу. Я не представляю, как они сейчас будут работать. Видимо, будут использовать отечественный товар, деваться больше некуда», — заключил он.



Между тем, согласно исследованию Ассоциации добытчиков минтая, на которое ссылается РБК, импорт рыбы в 2022 году может сократиться на 28-35% по сравнению с прошлым годом. В 2021-м в Россию было поставлено 579 тыс. т рыбной продукции на $2,1 млрд; по итогам текущего года, согласно прогнозу, поставки снизятся до 385 тыс. т на $1,5 млрд.

При этом с замещением атлантического лосося и тунца могут возникнуть проблемы.

