Отраслевые эксперты призвали усилить господдержку агросектора

Стоимость средств производства значительно увеличилась М. Стулов

Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, выступая на круглом столе, посвященном мерам господдержки в сельскохозяйственном секторе, заявил, что дополнительная потребность в средствах на льготное кредитование АПК оценивается как минимум в 75 млрд руб., сообщила пресс-служба бизнес-омбудсмена Бориса Титова. По мнению Юшина, выделенных 30 млрд руб., учитывая необходимость перехода на стопроцентную предоплату, задержку с оплатой экспорта и задачи посевной и уборочной кампаний, недостаточно.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут оценил дополнительную потребность в 65 млрд руб. «Надо учитывать, что из зерновиков экспортными пошлинами "вытрясли" 250 млрд руб., у них денег нет. И очень важно, чтобы поддержка доставалась всем, а не единичным компаниям. Одни лишь системообразующие [компании] отрасль не вытянут», — приводит пресс-служба Титова слова Корбута.



Корбут предупредил, что отрасль АПК инерционна, и проблем станет больше «через год-другой». «Пока работаем на тех ресурсах, которые закупили раньше. Но издержки уже выросли на 20-30%, и дальше лучше не будет, -считает он. — Поскольку ситуация экстраординарная, года на два можно сконцентрировать все средства госпрограмм на конкретных, узких направлениях, не распыляя их на все, и тем самым преодолеть критическое нарастание проблем».



Президент агрохолдинга «Мираторг» Виктор Линник в ходе круглого стола сказал, что также считает недостаточными средства, выделенные на льготное кредитование. Он отметил, что импортная составляющая сельского хозяйства значительно подорожала. «Проблемы с логистикой, требования полной предоплаты для импорта и задержки в оплате продукции, поставленной на экспорт — все это приводит к кассовым разрывам, и это касается всех компаний отрасли, независимо от размера», — подчеркнул он. Линник также призвал к радикальному сокращению административного давления и отмене излишних требований в отрасли, в частности, он уверен, что пора прекращать работу с маркировкой.



Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов сказал «Агроинвестору», что на данный момент сложно говорить об общей потребности АПК в кредитовании. «По нашим расчетам, те средства, которые уже были выделены для системообразующих предприятий в рамках увеличения лимитов, будут сопоставимы с теми объемами финансирования, которые были в прошлом году», — отметил он. Что касается поддержки молочной отрасли, то, по оценке «Союзмолока», в 2022 году необходимо выделить порядка 12 млрд руб. на короткие кредиты.



Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько считает, что дополнительная потребность в средствах на льготное кредитование составляет 60-70 млрд руб. «У нас идет резкое обесценение оборотного капитала и резко выросла инфляция на средства производства сельского хозяйства. Это основное, что хорошо было бы компенсировать. В отрасли произошло удорожание по всем основным средствам производства для сельского хозяйства», — отметил эксперт.



Глава Ассоциации крестьянских и фермерских хозяйств (АККОР) Владимир Плотников в ходе круглого стола, согласился с тем, что отрасль нуждается в особо тщательном подходе к вопросам ценообразования, а снятие административных барьеров приобретает особую важность. Говоря о наращивании товарной массы продовольствия, Плотников высказался в поддержку малых форм хозяйствования, в том числе личных подсобных хозяйств граждан.

