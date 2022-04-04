Крупным игрокам сложно полностью обеспечить внутри предприятия выпуск всех компонентов для сельхозмашин Pixabay

Совет Торгово-промышленной палаты по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России провел заседание на тему «Как сделать сельское хозяйство локомотивом вывода экономики России из кризиса». В числе прочих, на мероприятии обсуждался вопрос локализации машиностроительных производств в стране.



Председатель комитета по развитию агропромышленного комплекса ТПП Петр Чекмарев отметил, что сельское хозяйство сильно зависит от промышленности и науки. «Без хорошей техники мы ничего не сможем добиться», — подчеркнул Чекмарев. По его словам, в 1990 году в стране насчитывалось 1,3 млн тракторов при посевной площади 117 млн га, а сегодня осталось 428 тыс. тракторов на 80 млн га. «Если дальше мы не будем обеспечивать техникой сельское хозяйство, то можем потерять и оставшиеся гектары», — предупредил он. Для обновления парка техники, по подсчетам Чекмарева, необходимо минимум 50 тыс. тракторов. «На сегодняшний день мы не производим комбайнов по уборке сахарной свеклы, также у нас недостаточно техники для уборки картофеля, моркови, томатов; не хватает техники для садоводства», — рассказал Чекмарев.



После введения санкций машиностроительные предприятия столкнулись с рядом проблем, в связи с которыми российское производство сельхозтехники может снизиться на 30%. Так, директор по работе с органами государственной власти «Объединенной машиностроительной группы» Алексей Ярцев отметил, что многие зарубежные поставщики отказались от работы с российскими компаниями, в результате машиностроительной отрасли для полноценной работы не хватает моторов, чипов, компьютеров. «Сейчас мы активно работаем со всеми нашими поставщиками и в ближайшее время сможем переориентироваться — перейти на продукцию корейских и китайских компаний, а также тех европейских поставщиков, которые все еще не отказываются с нами работать», — добавил он.



Ярцев напомнил, что хоть мы и производим часть компонентов для сельхозтехники, большинство из них Россия все же закупает за рубежом, в итоге деньги, которые направлялись на поддержку отечественных производителей, уходили иностранным компаниям. Для решения этой проблемы при разработке стратегии развития дорожно-строительного и коммунального машиностроения предлагалось развивать предприятия малого и среднего бизнеса, которые бы находились между государством и крупными машиностроительными заводами и изготавливали бы те или иные компоненты для техники», — добавил он. Сейчас, по словам Ярцева, все механизмы поддержки сельхозмашиностроения ориентированы на крупный бизнес, которому сложно полностью обеспечить внутри предприятия выпуск всех компонентов для машин.



Ярцев считает, что для решения проблемы импортозамещения правильно было бы оказывать поддержку в виде субсидий именно малым и средним предприятиям под поручительство крупного бизнеса, что малые и средние игроки будут изготавливать для крупных заводов те или иные компоненты. Еще одно предложение представителя «Объединенной машиностроительной группы» - создание отдельного департамента, направленного на создание компонентной базы для всех отраслей промышленности, чтобы исключить ситуации, когда отдельные департаменты занимаются отдельными компонентами для определенных отраслей.



«Необходимо налаживать кооперационные цепочки внутри, налаживать возможности создания той или иной продукции друг для друга», — подчеркнул он. Источником средств для создания такого департамента могли бы стать деньги утилизационного сбора. «Сейчас европейские компании частично ушли с рынка, и частично этот импорт будет замещаться китайскими производителями, и наши компании получат очень серьезную конкуренцию со стороны китайских поставщиков, а развитие собственного производства на средства, полученные с утилизационного сбора, могло бы снизить импортозависимость», — уверен Ярцев.

