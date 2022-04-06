НКР: российские продукты питания могут подешеветь по итогам года

Влияние санкций основные отрасли отечественного АПК в этом году не ощутят в полной мере М. Стулов

Аналитики рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) считают, что после восстановления логистических цепочек, урегулирования торговой наценки на товары первой необходимости на законодательном уровне, ослабления ажиотажного спроса и скидок ритейла по итогам всего года цены скорректируются вниз с текущих уровней — примерно на 5-7% относительно марта. Аналитики агентства считают, что в первую очередь будут снижаться цены у отечественных производителей.



При этом они не исключают некоторого дальнейшего роста цен на импортные продукты в случае новых резких колебаний курсов валют, а также если сохранится или будет усугубляться неблагоприятная ситуация в логистике. Влияние санкций основные отрасли отечественного АПК в этом году «не ощутят в полной мере», а дальнейшее развитие событий сложно прогнозировать. В ближайшие пять-десять лет на снижение себестоимости продукции российского АПК будут влиять развитие селекционной базы, племенного животноводства, семеноводства, аквакультуры и питомников саженцев, считают аналитики НКР.



При этом молочная отрасль из-за зависимости от импорта племенных животных и семени быков наиболее подвержена рискам из-за новых санкций. Но, по мнению НКР, это может стимулировать развитие отечественной молочной селекции, однако для формирования нового племенного стада потребуются существенные инвестиции, время и помощь государства. Кроме того, агентство отмечает зависимость России от импортных семян. Так, самая большая доля у сахарной свеклы — 90%, у семян подсолнечника — 70%.



Стабилизация курса валюты и маршрутов поставок будет мощным фактором снижения инфляции, считает начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. «Полагаю, эффекты от этого мы почувствуем ближе к осени, и инфляция начнет снижаться как в продовольственном, так и непродовольственном секторах», — прокомментировала она «Агроинвестору». По словам Снитко, в этом году посевная пройдет без особых изменений: план формировался еще осенью. Правда, по основному набору экспортных агрокультур сев будет увеличен насколько позволят запасы материалов и сырья, прежде всего семян, и, вероятно, будут рекорды. «Что касается эффекта на финансовые результаты компаний сектора, то они больше обычного будут зависеть от регулирования отрасли. Прежде всего, квотирования экспорта, регулирования ценообразования», — говорит Снитко.



«Сегодня делать какие-либо экономические прогнозы — это экономическое шарлатанство, — думает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. — Потому что мы не знаем всего набора санкционных маневров, которые может сделать Запад. Мы не знаем, какие контрсанкции введет правительство России. Например, в 2014 году был запрет на импорт продуктов питания. Также мы не знаем “дорожную карту” помощи правительства бизнесу и людям». По его словам, когда эти три вопроса будут закрыты, можно будет делать какие-то адекватные прогнозы относительно цен по итогам года.



Однако в любом случае в мае-июне, с поступлением российского урожая овощей, продукты питания начнут дешеветь. И этот процесс может продлиться до сентября-октября. В целом, продолжает Остапкович, производство основных продуктов питания в России локализовано, но проблема в том, что отрасли нужны импортное оборудование, сельхозтехника, упаковка, семенной материал и др. «До сентября снижение инфляционного давления будет гарантировано, но я не знаю как производители будут готовиться к следующей посевной», — прокомментировал «Агроинвестору» Остапкович. По его словам, ввиду экономической неопределенности говорить о каком-то конкретном снижении в процентах пока сложно.



«Мы вообще привыкли к тому, что цены растут, а не снижаются», — продолжает Остапкович. Он считает, что основная задача сейчас — не допустить резкого повышения цен или сохранить их на текущих уровнях — «это уже будет победой». По мнению эксперта, если продукты питания уже подорожали, то вряд ли они начнут дешеветь. «Если у предпринимателя берут товар по новым ценам, то какой резон их снижать? Если, конечно, на рынке не появится какая-то сильная конкуренция, но откуда ей взяться? У нас монополизм агрохолдингов, торговых сетей, оптовиков, в перевозках, — рассуждает он. — Я не вижу глубинных факторов для снижения цен на 5%. Может, только для отдельных товаров, если будет хороший урожай. В таком случае, возможно и более активное снижение цен».



На данный момент есть два фактора, которые могут в долгосрочной перспективе влиять на снижение цен — конкуренция и монополизм. Остапкович считает, что при увеличении числа малых хозяйств цены могут пойти вниз; рост количества несетевых магазинов, ярмарок и др. окажут такое же влияние. «Но для этого нужны какие-то управленческие решения», — добавляет эксперт. С другой стороны, то, что происходит сейчас — это кризис не экономический, а геополитический, и он может быстро разрешиться, заключает он.

