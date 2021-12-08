Российские аграрии осваивают новые экспортные рынки

Экспорт непосредственно связан с развитием и совершенствованием внутреннего рынка Pixabay

В этом году Россия поставляла сельхозсырье и продовольствие в 161 страну — это больше, чем годом ранее. Об этом на конференции «Российский агроэкспорт 2021-2022: тренды, вызовы и новые возможности», организованной подведомственным Минсельхозу центром «Агроэкспорт», сказал руководитель центра Дмитрий Краснов. Экспорт непосредственно связан с развитием и совершенствованием внутреннего рынка, стимулированием инвестиций в агросектор для выпуска конкурентоспособной продукции, подчеркнул он.



Краснов отметил, что, несмотря на то что год был непростым, российский агроэкспорт продолжал развиваться: наращивался экспорт замороженной говядины, пищевой рыбы в Индонезию, мяса птицы и субпродуктов во Вьетнам. При этом изменились ключевые направления поставок. Так, Евросоюз стал главным импортером российской продукции АПК, подвинув Китай на третье место. «Мы вели большую работу по открытию новых рынков сбыта совместно с Россельхознадзором и Минсельхозом», — подчеркнул он. Так, в этом году были открыты рынки Сингапура для поставок молока и молочной продукции, Китая — для экспорта говяжьих субпродуктов, Египта — для реализации молочных продуктов.



Экспорт зерна в этом году несколько снизился по сравнению с прошлым, однако это было ожидаемо, сказал Краснов. При этом нашей стране удалось активизировать поставки в Алжир, увеличить присутствие на рынках Пакистана, Ирана и Сирии, однако отгрузки в Юго-Восточную Азию снизились. Также уменьшились объемы вывоза масложировой продукции в Китай и Индию. Рыбная отрасль в этом году резко сократила экспорт в Китай, переориентировав поставки на Южную Корею, поэтому, несмотря на сокращение экспорта рыбной продукции в тоннах, в денежном выражении объем экспорта в этом году вырос относительно аналогичного периода 2020-го.



Экспорт мяса птицы в Китай снизился, но общий объем его поставок вырос. По словам гендиректора Национального союза птицеводов Сергея Лахтюхова, по итогам 2020 года более 80% всего экспорта птицы приходилось на Китай и Украину. За 10 месяцев текущего года доля Китая и Украины снизилась на 11% и на 5% соответственно, при этом отгрузки в страны дальнего зарубежья не снизились, так как поставки удалось перенаправить в страны Персидского Залива и Африки. Динамика экспорта свинины тоже была положительной. А вот экспорт говядины во все страны увеличился. «Поставки говядины в Китай выросли более чем в 2,5 раза», — уточнил Краснов. Реализация на внешние рынки молочной продукции также увеличилась, в первую очередь, значительный прирост произошел за счет сухих молочных продуктов.



Экспорт кондитерской продукции демонстрирует стабильный рост уже несколько лет, и этот год не стал исключением. «Агроэкспорт» ожидает, что в дальнейшем поставки данной категории в страны Персидского Залива будут существенно расширяться. Россия по итогам восьми месяцев 2021 года вошла в топ-10 стран-экспортеров шоколада по объему выручки, опередив Швейцарию, сообщила Ассоциация предприятий кондитерской промышленности «Асконд». По состоянию на сентябрь, поставки шоколадной продукции составили $838 млн — на $19 млн больше, чем у Швейцарии.



Заместитель министра сельского хозяйства Сергей Левин напомнил, что развитие экспорта было бы невозможно без господдержки, особенно в условиях роста себестоимости производства в связи с увеличением издержек на удобрения, корма и топливо. «Существующая система государственной поддержки охватывает потребности бизнеса от этапа инвестирования в новое производство до выбора перспективных рынков сбыта, омологации и сертификации продукции. В этом году в линейку мер поддержки были добавлены новые: льготный лизинг высокотехнологичного оборудования, топливная субсидия для судов, ведущих вылов рыбы в удаленных районах промысла, а также расширен круг получателей поддержки по ранее существовавшим направлениям», — рассказал чиновник.



В этом году по сравнению с аналогичным периодом 2020-го несколько регионов существенно нарастили экспорт. В их числе — Белгородская область, прирост вывозу у которой составил 114%, Калининградская область, продемонстрировавшая увеличение поставок на внешние рынка на 36%, а также Московская область. В этом году было запущено 87 ориентированных на экспорт проектов в 36 регионах, что дает солидную базу для дальнейшего увеличения поставок на внешние рынки, добавил Левин.

