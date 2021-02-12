Цены на минтай у рыбаков упали до минимума за последние несколько лет

Оптовая цена минтая на Дальнем Востоке упала до минимальных значений за последние несколько лет. Об этом свидетельствуют данные подведомственного Росрыболовству «Нацрыбресурсы». Так, в начале февраля 2021 года килограмм минтая в опте подешевел до 65 руб. на Дальнем Востоке, год назад он стоил 102 руб./кг. В центральной части России эта рыба подешевела со 123 руб./кг до 85 руб./кг.
По данным «Коммерсанта», в Центральной России наблюдаются сложности с закупками минтая. Проблема возникла из-за того, что трейдеры, которые работают с рыбопромышленниками Дальнего Востока, не хотят закупать и перевозить продукцию до 18 февраля, когда в КНР закончится празднование китайского Нового года. Как отмечает издание, Китай был основным импортером российской рыбы, закупая до пандемии коронавируса до 600 тыс. т в год. Но в декабре страна закрыла для него последний доступный морской порт Далянь, а с 14 января — все границы. Если к 18 февраля Китай не откроет свои порты, цены продолжат падать и достигнут 40 руб./кг, в связи с чем трейдеры понесут серьезные убытки, сказал источник «Коммерсанта» в отрасли.
Глава Рыбного союза Александр Панин рассказал «Агроинвестору», что союз выступил с предложением о переходе на комиссионные отношения трейдеров и рыбопромышленников. «Трейдеры сейчас ведут осторожную политику, покупая небольшими лотами для того, чтобы, купив рыбу, иметь возможность оперативно ее продать, зафиксировав для себя определенную маржу, — пояснил он. — Комиссионная торговля позволяет более оперативно продвигать объемы рыбы в центральную часть России, где проживает основная часть платежеспособного населения». Росрыболовство поддерживает предложение Рыбного союза, считая, что это позволит обеспечить торговые сети рыбой по доступным ценам, уточнил «Коммерсант».
С ценами на минтай, по мнению Панина, в ближайшее время ничего не произойдет. «Хотя корректировки возможны на фоне активного обсуждения этого вопроса. Федеральные торговые сети большие объемы рыбы, как правило, контрактуют на основании торгов и закупаются на два-три месяца вперед. С учетом этого сейчас у них по зафиксированной цене лежит определенный объем продукции, и пока они ее не распродадут, цены существенно снижены не будут», — отметил он.
Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Алексей Аронов сказал «Агроинвестору», что в России ежегодно вылавливается около 1,7-1,8 млн т минтая в чистом виде. «Из этого количества 300 тыс. т идет на внутренний рынок, еще 300 тыс. т можно на него добавить, 600 тыс. т раньше экспортировалось в Китай, остальной объем приходится на поставки в Корею, Японию, Африку. Последняя, кстати, начала увеличивать закупки минтая и постепенно становится перспективным покупателем», — отметил он.
По словам Аронова, закрытие Китая — это серьезная проблема. «Потому что вся рыбная ловля на Дальнем Востоке экспортоориентирована в основном на Китай. Такой ситуации у нас раньше не было, как и коронавируса, — говорит он. — Сейчас нужно каким-то образом распределять минтай по внутреннему рынку, с учетом того, что никогда такого объема не было, нужно организовать интервенции в виде госзакупок, потому что минтай — рыба недорогая и крайне полезная». Эксперт считает, что сейчас необходимо вводить плавающую пошлину по аналогии с зерном и при профиците минтая эти пошлины понижать, при дефиците — повышать и ежемесячно их пересматривать.
«Мы, конечно, весь минтай на российский рынок не перераспределим, но 200-300 тыс. т, конечно, туда можно направить — на внутреннем рынке минтай подешевеет 20-30%, он будет востребован и его можно позиционировать как здоровую пищу, — рассуждает Аронов. — Возможно, случится исторический момент, что курица — самый дешевый белок животного происхождения, станет дороже, чем наша диетическая рыба». Он также отметил, что для конечного потребителя это положительный сигнал, а для рыбаков, которые на этом потеряют деньги — отрицательный. Однако рыбаки в последнее время прилично зарабатывали, добавляет он. Пока минтай в рознице не начал дешеветь поскольку «давят прошлогодние запасы» - примерно 250 тыс. т, а новый вылов только начался и пока составляет около 200 тыс. т, говорит Аронов.