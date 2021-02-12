Цены на минтай у рыбаков упали до минимума за последние несколько лет

Минтай может стать дешевле курицы, что будет способствовать росту спроса Pixabay

Оптовая цена минтая на Дальнем Востоке упала до минимальных значений за последние несколько лет. Об этом свидетельствуют данные подведомственного Росрыболовству «Нацрыбресурсы». Так, в начале февраля 2021 года килограмм минтая в опте подешевел до 65 руб. на Дальнем Востоке, год назад он стоил 102 руб./кг. В центральной части России эта рыба подешевела со 123 руб./кг до 85 руб./кг.



По данным «Коммерсанта», в Центральной России наблюдаются сложности с закупками минтая. Проблема возникла из-за того, что трейдеры, которые работают с рыбопромышленниками Дальнего Востока, не хотят закупать и перевозить продукцию до 18 февраля, когда в КНР закончится празднование китайского Нового года. Как отмечает издание, Китай был основным импортером российской рыбы, закупая до пандемии коронавируса до 600 тыс. т в год. Но в декабре страна закрыла для него последний доступный морской порт Далянь, а с 14 января — все границы. Если к 18 февраля Китай не откроет свои порты, цены продолжат падать и достигнут 40 руб./кг, в связи с чем трейдеры понесут серьезные убытки, сказал источник «Коммерсанта» в отрасли.



Глава Рыбного союза Александр Панин рассказал «Агроинвестору», что союз выступил с предложением о переходе на комиссионные отношения трейдеров и рыбопромышленников. «Трейдеры сейчас ведут осторожную политику, покупая небольшими лотами для того, чтобы, купив рыбу, иметь возможность оперативно ее продать, зафиксировав для себя определенную маржу, — пояснил он. — Комиссионная торговля позволяет более оперативно продвигать объемы рыбы в центральную часть России, где проживает основная часть платежеспособного населения». Росрыболовство поддерживает предложение Рыбного союза, считая, что это позволит обеспечить торговые сети рыбой по доступным ценам, уточнил «Коммерсант».



С ценами на минтай, по мнению Панина, в ближайшее время ничего не произойдет. «Хотя корректировки возможны на фоне активного обсуждения этого вопроса. Федеральные торговые сети большие объемы рыбы, как правило, контрактуют на основании торгов и закупаются на два-три месяца вперед. С учетом этого сейчас у них по зафиксированной цене лежит определенный объем продукции, и пока они ее не распродадут, цены существенно снижены не будут», — отметил он.



Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Алексей Аронов сказал «Агроинвестору», что в России ежегодно вылавливается около 1,7-1,8 млн т минтая в чистом виде. «Из этого количества 300 тыс. т идет на внутренний рынок, еще 300 тыс. т можно на него добавить, 600 тыс. т раньше экспортировалось в Китай, остальной объем приходится на поставки в Корею, Японию, Африку. Последняя, кстати, начала увеличивать закупки минтая и постепенно становится перспективным покупателем», — отметил он.



По словам Аронова, закрытие Китая — это серьезная проблема. «Потому что вся рыбная ловля на Дальнем Востоке экспортоориентирована в основном на Китай. Такой ситуации у нас раньше не было, как и коронавируса, — говорит он. — Сейчас нужно каким-то образом распределять минтай по внутреннему рынку, с учетом того, что никогда такого объема не было, нужно организовать интервенции в виде госзакупок, потому что минтай — рыба недорогая и крайне полезная». Эксперт считает, что сейчас необходимо вводить плавающую пошлину по аналогии с зерном и при профиците минтая эти пошлины понижать, при дефиците — повышать и ежемесячно их пересматривать.



«Мы, конечно, весь минтай на российский рынок не перераспределим, но 200-300 тыс. т, конечно, туда можно направить — на внутреннем рынке минтай подешевеет 20-30%, он будет востребован и его можно позиционировать как здоровую пищу, — рассуждает Аронов. — Возможно, случится исторический момент, что курица — самый дешевый белок животного происхождения, станет дороже, чем наша диетическая рыба». Он также отметил, что для конечного потребителя это положительный сигнал, а для рыбаков, которые на этом потеряют деньги — отрицательный. Однако рыбаки в последнее время прилично зарабатывали, добавляет он. Пока минтай в рознице не начал дешеветь поскольку «давят прошлогодние запасы» - примерно 250 тыс. т, а новый вылов только начался и пока составляет около 200 тыс. т, говорит Аронов.

