Одно из крупнейших форелеводческих хозяйств сменило владельца

Условие передачи предприятия в частные руки — сохранение в течение 10 лет его профиля «Племенной форелеводческий завод "Адлер"»

Росимущество в рамках приватизации госсобственности продало 100% акций «Племенного форелеводческого завода “Адлер”». Сумма сделки составила более 539 млн руб. при стартовой цене 513,4 млн руб., следует из результатов торгов. На аукцион было подано всего две заявки, победителем стала компания «Юг-Бизнеспартнер».



У адлерского предприятия более 80 га земельных участков, на которых расположен 131 пруд для выращивания ценных пород рыб и около 30 объектов недвижимости. Завод выпускает от 500 т до 700 т рыбной продукции в год и, по собственным данным, является одним из крупнейших в России, в том числе по производству рыбопосадочного материала. Также форелевое хозяйство — один из популярных туристических объектов Сочи: там проводятся экскурсии, дегустации, организована коммерческая рыбалка.



«Племенной форелеводческий завод “Адлер”» — единственное в России хозяйство, которое располагает коллекцией наиболее распространенных пород форели: Камлоопс, Дональдсона и стальноголового лосося, говорится на сайте предприятия. Кроме того, хозяйству принадлежит две собственные породы радужной форели — Адлер и Адлерская янтарная. С 1998 года здесь выращивают черноморского лосося Кумжа, также завод занимается подращиванием и реализацией осетровых. Одним из условий передачи предприятия в частные руки было сохранение в течение 10 лет его профиля, коллектива и запрет на отчуждение акций и недвижимого имущества.



По данным kartoteka.ru , ООО «Юг-Бизнеспартнер» зарегистрировано в Краснодаре в 2009 году. Компания занимается оказанием прочих услуг, связанных со службой предварительных заказов. Бенефициаром (99,01% акций) является фирма Nodaway Ltd., зарегистрированное в Сент-Китсе и Невисе. В 2019 году выручка «Юг-Бизнеспартнер» составила 10,87 млрд руб., чистая прибыль — 15 млн руб. Ему принадлежит по 100% в компаниях «Ялта-парк», «Краснодар-парк», «Сочи-парк», «Горки парк». До 2016 года компания также владела агрокомплексом «Павловский», до конца 2015-го — «Крымским зерновым комплексом», которые затем перешли к «Агрокомплексу» им. Н. И. Ткачева.



По информации «Коммерсантъ-Кубань», одним из пяти членов совета директоров «Сочи-парка» числится Роман Баталов — заместитель генерального директора по перспективному развитию «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева, зять председателя совета директоров агрохолдинга, бывшего губернатора Краснодарского края и экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева. Издание пишет, что форелеводческий завод перешел именно к фирме семьи Ткачева. Изменения в ЕГРЮЛ пока не внесены. Сейчас «Агрокомплекс» помимо прочего занимается разведением мидий и устриц в Туапсинском районе Краснодарского края.

