«Русская аквакультура» вложит 3,5 млрд рублей в производство мальков

Компания «Русская аквакультура», основным владельцем которой является брат губернатора Подмосковья Максим Воробьев, планирует вложить около 3,5 млрд руб. в расширение производства смолта (малька лосося). Как сообщил «Коммерсанту» гендиректор компании Илья Соснов, до конца 2019 года компания примет решение об инвестировании около 2,5 млрд руб. в создание завода в Мурманске мощностью 5 млн штук смолта в год.



Строительство может начаться в конце 2020 года и продлится два года, точные сроки зависят от подключения к инфраструктуре. Поставщиком оборудования предварительно выбрана норвежская AKVA Group. Пока договор с компанией не заключен, отметил топ-менеджер. Весной министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Андрей Иванов оценивал стоимость строительства в «минимум 1,5 млрд руб.»



Кроме того, «Русская аквакультура» хочет вложить 900 млн руб. в развитие своего норвежского завода Villa Smolt AS, купленного в 2017 году. Модернизация должна завершиться до конца 2019 года и позволит увеличить производство с 1,5 млн до 4,5-5 млн штук смолта в год. По словам Соснова, собственное производство в 10-12 млн штук в год полностью обеспечит потребности «Русской аквакультуры» в посадочном материале. Сейчас компания закупает его у ряда норвежских независимых производителей примерно на 700 млн руб. в год. С ростом производства ежегодные затраты могут увеличиться до 1,5-2 млрд руб.



Планы по строительству смолтового завода заявлялись давно, соглашения о намерениях подписывались не только с «Русской аквакультурой», но и с другим некогда крупнейшим производителем красной рыбы — «Русским лососем», рассказывал «Агроинвестору» управляющий партнер агентства Agro & Food Communication Илья Березнюк. По его словам, сейчас российские компании импортируют смолт в основном из Норвегии, однако заказать его не всегда бывает просто, к тому же он облагается пошлиной. При этом на одну ферму необходимо 1-1,5 млн штук смолта, а найти такие объемы и заранее законтрактовать может быть сложно, оценивает Березнюк. Как ранее говорил «Агроинвестору» представитель «Русской аквакультуры», ежегодно группа приобретает около 4 млн штук смолта. Для обеспечения своих потребностей компания в 2017 году приобрела два смолтовых завода в Норвегии. Производитель заявлял, что сделки позволят компании перенять опыт норвежских специалистов для реализации планов по строительству собственного смолтового завода в России.



«Русская аквакультура» (бывшая ГК «Русское море») является крупнейшим в стране производителем атлантического лосося и озерной форели. В этом году компания объявила о преодолении последствий распространения заболеваний (лососевой вши и миксобактериоза) на фермах в 2015-м: за первое полугодие 2019-го компания нарастила продажи рыбы в 12,5 раза до 9,6 тыс. т, а выручку — в 16 раз до 4,9 млрд руб., следует из опубликованной отчетности по МСФО. Благодаря ежегодному зарыблению в 2017, 2018 и 2019 годах впервые за три года компания содержит одновременно рыбу трех поколений в воде: молодь текущего года, а также товарную рыбу генераций двух прошлых лет. Сейчас компания реализует стратегию дальнейшего роста, ключевыми элементами которой является увеличение мощностей по выращиванию молоди, приобретение садковых комплексов, новых единиц флота и дополнительных рыбоводных участков, отмечает компания. По ее прогнозу, по итогам 2019 года ожидаемый объем производства рыбы у «Русской аквакультуры» вырастет до 18-20 тыс. т, а доля компании на российском рынке аквакультурной красной рыбы составит 17-20%.

