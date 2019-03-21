«Русская аквакультура» вложит 1,5 млрд рублей в производство мальков

ПАО «Русская аквакультура», основным владельцем которой является брат губернатора Подмосковья Максим Воробьев, планирует построить в Мурманской области завод по производству смолта (малька атлантического лосося), сообщил «Интерфаксу» министр рыбного и сельского хозяйства региона Андрей Иванов. По его словам, стоимость проекта составит минимум 1,5 млрд руб.



«Будет строиться смолтовый завод, место озвучивать не буду, потому что пока до конца не изучены возможности согласования с Северным флотом», — рассказал министр в кулуарах международной конференции «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики и перспективы». Представитель «Русской аквакультуры» на запрос «Агроинвестора» не ответил.



В 2017 году «Русская аквакультура» стала основным владельцем двух смолтовых заводов в Норвегии, имеющих лицензии на производство 2 млн штук и 5 млн штук смолта. Тогда компания заявляла, что покупка «позволит компании перенять технологии и многолетний опыт норвежских специалистов для реализации планов по строительству собственного смолтового завода в России».



В России большая проблема с генетикой для аквакультуры, констатирует управляющий партнер агентства Agro & Food Communication Илья Березнюк. «Это касается не только смолта для атлантического лосося, который промышленно выращивается на Северо-Западе, но и для радужной форели. По радужной форели ситуация немного лучше, в частности, есть производства малька на Юге и в Карелии, однако его мало, и качество не всегда высокое», — сказал «Агроинвестору» Березнюк. Он отметил, что сейчас компании импортируют смолт в основном из Норвегии, однако заказать его не всегда бывает просто, к тому же он облагается пошлиной. «Смолт обычно заказывается минимум за год до зарыбливания садков. И это довольно большие объемы: один садок — это примерно 160-180 тыс. особей, одна ферма состоит из шести-восьми садков. То есть только на одну ферму необходимо 1-1,5 млн штук смолта, найти такие объемы и заранее законтрактовать может быть непросто. Плюс, когда заводы находятся на территории другой страны, есть сложности с контролем качества», — рассказал Березнюк.



Именно для того, чтобы избежать этих трудностей, «Русская аквакультура» ранее приобрела два норвежских завода. «Однако они закрывают самый минимум потребностей компании. Чтобы развиваться дальше, нужны и новые инвестиции в производство мальков», — уверен эксперт. В то же время он отметил, что подобное производство недешево и имеет долгий срок окупаемости. Так, планы по строительству такого завода заявлялись давно, соглашения о намерениях подписывались не только с «Русской аквакультурой», но и с другим некогда крупнейшим производителем красной рыбы — «Русским лососем». «Стоимость завода мощностью 4 млн т штук смолта может составлять 1,5-4 млрд руб. При этом подавляющий объем произведенного малька пойдет на нужды компании, так как говорить о сторонних продажах не приходится: продавать фактически просто некому», — добавил Березнюк.



ПАО «Русская аквакультура» (бывшая ГК «Русское море») занимается товарным выращиванием лосося в Баренцевом и Белом морях и форели — в озерах Карелии. В 2017 году компания реализовала 10,2 тыс. т продукции, что в 1,9 раза больше объема 2016-го, говорится в годовом отчете компании. Выручка в 2017-м составила 5 млрд руб., чистая прибыль — 376 млн руб. В первом полугодии 2018 года выручка составила 305 млн руб., чистая прибыль — 154 млн руб. Биомасса в воде на 30 июня 2018-го составляла 7,4 тыс. т.



В 2018 году производство аквакультурной форели и атлантического лосося (семги) в России выросло на 20% до 67 тыс. т, ранее сообщило Росрыболовство. Основное производство приходится на Северо-Западный федеральный округ: в прошлом году здесь выращено 58,7 тыс. т рыбы этих видов, что на 22% больше показателя 2017-го.

