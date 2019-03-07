В 2018 году производство красной рыбы выросло на 20%

Производство аквакультурной форели и атлантического лосося (семги) в России в 2018 году выросло на 20% до 67 тыс. т, сообщило Росрыболовство. Основное производство приходится на Северо-Западный федеральный округ: в прошлом году здесь вырастили 58,7 тыс. т рыбы этих видов, что на 22% больше показателя 2017-го.



«Из них в водоемах Карелии выращено более 27 тыс. т форели, что на 9% больше показателя предыдущего года. В акваториях Мурманской области объем производства форели и других видов лососей за год вырос на 58% до 21,3 тыс. т», — сообщила пресс-служба ведомства. Производство лососевых в Сибирском федеральном округе по итогам 2018 года составило 2,7 тыс. т, в Центральном — 2,5 тыс. т, в Северо-Кавказском и Южном — 1,3 тыс. т, в Уральском — 330 т.



По объему выращивания лососевые породы занимают второе место в России после карповых и других растительноядных (сазан, толстолобики, амуры) рыб. Однако в структуре как производства, так и потребления красная рыба занимает незначительную долю, что, в первую очередь, связано с высокой ценой на данную продукцию, говорится в годовом отчете «Русской аквакультуры» - крупнейшего российского производителя аквакультурной красной рыбы. Там отмечается, что с 2014-го по 2016 год данный сегмент сокращался, но в 2017-м показал рост на 8%.



Производство лосося и форели в России не сразу получило импульс развития с момента введения Россией ответного продуктового эмбарго на санкции западных стран, комментирует партнер консалтингового направления компании «Вальтер Констракшн» Анастасия Владимирова. «До периода санкций объем российского рынка в 2012 году составлял 195,6 тыс. т, где лишь 15 тыс. т приходилось на внутреннее производство. В 2016 году из-за снижения покупательской способности населения и запрета на импорт рыбы, в структуре которого ключевую роль играла Норвегия, общий объем рынка составил 59 тыс. т», — сказала «Агроинвестору» Владимирова. Однако за последние два года внутреннее производство выросло, и в теории объем внутреннего потребления может по разным оценкам вновь приблизиться к 200 тыс. т, прогнозирует она.



Таким образом, для бизнеса отрасль сейчас является достаточно перспективной, и инвесторы начинают проявлять к ней интерес. Так, на этой неделе вице-губернатор Тамбовской области Сергей Иванов сообщил о намерении компании «Рыбный восток» инвестировать 1 млрд руб. в строительство комплекса по выращиванию форели мощностью 1 тыс. т в год, заявив, что «в конечном итоге этот комплекс станет крупнейшим в России». В феврале на форуме в Сочи было заявлено о строительстве компанией «Агрокапитал» (управляющая компания ТК «Елецкие овощи») рыбоводческого комплекса по выращиванию атлантического лосося в Липецкой области, инвестиции в строительство оценены в 6 млрд руб. В конце 2017-го норвежская компания Nores Watertech заявляла о планах создать в Татарстане предприятие по выращиванию атлантического лосося мощностью 3 тыс. т в год, финская All Corporation запланировала построить форелевое хозяйство на территории Новгородской области, а компания «Аквапродукт» намерена к 2020 году наладить производство семги годовой мощностью более 2 тыс. т в Вологодской области.



В то же время, как и во всех предприятиях по производству пищевой продукции, наибольшая бизнес-эффективность может быть достигнута только за счет создания вертикально-интегрированной цепочки (ферма для выращивания рыбы, перерабатывающие мощности, мощности по производству комбикормов, собственные выходы на рынки сбыта), уверена Владимирова. «Но далеко не все рыбные производители могут позволить себе такую схему работы. Среди наиболее заметного игрока этого рынка можно отметить «Русскую аквакультуру», которая как раз выстраивает вертикально-интегрированную модель и планирует к 2025 году производить до 30 тыс. т рыбы в год», — напоминает она. Кроме того, эксперт обращает внимание на значительные риски распространения болезней, которые могут привести к миллиардным убытком, как это было с «Русским лососем», еще недавно считавшимся одним из крупнейших производителей красной рыбы в России. Также в числе сдерживающих факторов — нехватка квалифицированных кадров и невысокая господдержка, в том числе в отношении субсидирования, и сложности с получением льготных кредитов для рыбоводных компаний, ранее отмечал управляющий партнер агентства Agro & Food Communication Илья Березнюк.



По предварительным данным Росрыболовства, в целом объем производства товарной аквакультурной продукции в 2018 году составил 219,7 тыс. т. Лидерство по этому показателю сохраняет Южный федеральный округ (79 тыс. т). В рамках региональных программ на развитие товарной аквакультуры в прошлом году было предусмотрено 783 млн руб. В топ-5 субъектов по суммарным объемам субсидий на 2017-2020 годы входят Мурманская (717 млн руб.), Московская (380 млн руб.) и Ленинградская области (197 млн руб.).

