На территории опережающего развития «Камчатка» планируется реализовать инвестпроект в области интенсивной аквакультуры стоимостью 2,8 млрд руб. Как сообщает Корпорация развития Камчатского края, инвестором проекта выступит компания «Рыбная долина», получившая статус резидента.



«Концепция предприятия предусматривает выращивание в установках замкнутого водоснабжения с использованием геотермальных и артезианских источников до 10 тыс. т форели и получение 260 т форелевой икры в год. Не исключается разведение и других ценных пород рыбы», — говорится в сообщении. Выпускаемая продукция будет ориентирована на внутренний межрегиональный и международный рынки. Выход рыбоводного предприятия на расчетную мощность планируется к ноябрю 2020 года. Возможно инвестирование в создание предприятия иностранных компаний: недавно проект был представлен предпринимателям из Китая, Канады и Японии, сообщает Корпорация развития. Транспортная и инженерная инфраструктура будет создана за счет федерального и регионального бюджетов в рамках агропарка «Зеленовские озерки», где и предполагается расположить рыбоводное предприятие.



По данным Росрыболовства, в 2016 году объем производства аквакультурной товарной рыбы и морепродуктов в России вырос на 14% по сравнению с 2015-м до 174 тыс. т, на форель из этого объема пришлось 28,4 тыс. т. Как говорится в годовом отчете «Русской аквакультуры», крупнейшего в России производителя аквакультурной красной рыбы, ее рынок в структуре как производства, так и потребления в стране занимает незначительную долю, что в первую очередь связано с высокой ценой. В 2016 году рынок аквакультурной красной рыбы в России сократился на 18,5% на фоне роста мировых цен, однако повышение маржинальности оказало стимулирующее влияние на увеличение внутреннего производства. В 2016 году доля произведенной в России продукции выросла до 34% по сравнению с 24,3% в 2015-м.



Несмотря на позитивную динамику, сейчас на внутреннем рынке по-прежнему наблюдается дефицит красной рыбы, отмечает вице-президент Рыбной ассоциации Александр Фомин. «После введения контрсанкций резко сократились объемы ввоза, а потребность есть, тем более, что в этом году дикой красной рыбы в России было выловлено меньше, чем ожидалось», — сказал Фомин «Агроинвестору». По его словам, до введения санкций импорт красной рыбы — форели, семги и кижуча — составлял 150−180 тыс. т, сейчас эти объемы уменьшились примерно вдвое. В то же время Камчатка, по его мнению, — не самое удачное место для реализации проекта по выращиванию форели. «Во-первых, на Камчатке много дикой рыбы, которая имеет значительное ценовое преимущество перед аквакультурной. Во-вторых, хоть форель и хладолюбивая рыба, но на Камчатке все же довольно суровые климатические условия зимой, а при производстве с системой замкнутого водоснабжения затраты уже совсем другие. В-третьих, если рассматривать внутренний рынок, то основные потребители красной рыбы живут в европейской части страны, поэтому необходимо будет решать вопрос с логистикой», — указал Фомин.



По данным Росрыболовства, в структуре производства аквакультурной рыбы в России лидирует карп — 62 тыс. т в 2016 году, на втором месте — толстолобик (около 39 тыс. т), форель находится на третьей строке. В целом доля продукции аквакультуры в общем вылове водных биоресуров по итогам прошлого года составляла 4%. По расчетам Минсельхоза, к 2020 году производство продукции аквакультуры в стране может вырасти со 174 тыс. т в 2016-м до 300−400 тыс. т.



ООО «Рыбная долина» зарегистрировано в сентябре 2017 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Основное направление деятельности — пресноводное рыбоводство. 95,5% компании принадлежит Санкт-петербургскому ООО «Бригантина» Марии Фомичевой, также являющейся основным владельцем ООО «Камрыбторг». Еще 4,5% «Рыбной долины» владеет пермское ООО «Каменный пояс».

