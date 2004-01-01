«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева вошел в число победителей аукциона на право заключения договоров пользования рыбоводными участками в Краснодарском крае. Как следует из аукционной документации Росрыболовства, в ходе торгов 31 июля компания выиграла лот на право использования рыбоводного участка площадью 315 га для осуществления аквакультуры (рыбоводства). Цена, предложенная победителем, составила 178 тыс. руб. На торгах 1 августа «Агрокомплекс» стал победителем по еще двум лотам — на участки площадью 419 га и 395 га, за них он заплатил 242 тыс. руб. и 231 тыс. руб.



Всего на торгах разыгрывалось право на заключение договоров пользования по 18 участкам в Краснодарском и Хабаровском краях, а также в Крыму, сообщает пресс-служба Росрыболовства. Их общая площадь составила 3,5 тыс. га, кроме «Агрокомплекса» победителями также стали компании «Новоселье», «Кубаньрыба», «Наутилия», «Солнце Кубани» и др. По результатам аукциона в федеральный бюджет поступит 13,3 млн руб.



Гендиректор «Агрокомплекса» Евгений Хворостина не смог прокомментировать «Агроинвестору» итоги торгов и планы по развитию аквакультуры, сказав, что не занимается этим вопросом. Представитель холдинга от комментариев также отказался. Представитель пресс-службы Росрыболовства также не смог предоставить дополнительную информацию о выигранных лотах, заметив лишь, что после аукциона победитель должен заключить договор пользования участком, после чего может начать его использовать. Конкретные виды аквакультурной деятельности, по его словам, при получении права пользования участком не устанавливаются.



По данным kartoteka.ru, среди видов деятельности «Агрокомплекса» указаны, в том числе, искусственное воспроизводство морских и пресноводных биоресурсов. «В России аквакультура на 90% — это выращивание карповых. Эта рыба быстро растет, не требовательна к кормам и практически не зависит от курса доллара, так как это один из немногих видов, где мы не зависим от импорта», — рассказал «Агроинвестору» исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Алексей Аронов. Также от импорта не зависит осетроводство, однако, по его словам, им заниматься на юге России сейчас сложно из-за браконьерства. «Подавляющая часть осетрины, представленной на витринах, браконьерская. На пресноводных участках также может выращиваться форель, однако эта рыба растет долго и довольно привередлива к условиям. Если же говорить о морских участках, то, как правило, это выращивание моллюсков», — добавил Аронов.



По данным Росрыболовства, в 2016 году объем производства аквакультурной товарной рыбы и морепродуктов увеличился на 14% до 174 тыс. т, рыбопосадочного материала — на 26% до 31,3 тыс. т. По словам главы Минсельхоза Александра Ткачева, к 2020 году производство продукции аквакультуры должно достичь 300−400 тыс. т. Согласно целевому показателю отраслевой госпрограммы, объем должен составить 315,5 тыс. т.



«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева создан в 1993 году Николаем Ткачевым, отцом министра сельского хозяйства Александра Ткачева. Холдинг объединяет около 60 предприятий, которые занимаются растениеводством, мясным и молочным скотоводством, свиноводством, птицеводством, садоводством. В составленном «Агроинвестором» рейтинге крупнейших российских производителей мяса по итогам 2015 года «Агрокомплекс» занял 12-е место с совокупным объемом в 126,6 тыс. т в убойном весе. Согласно апрельскому рейтингу BEFL, среди крупнейших владельцев российских сельхозземель холдинг находится на четвертом месте, за год его земельный банк вырос на 184 тыс. га до 640 тыс. га. В 2016 году «Агрокомплекс» увеличил производство зерна на 30% до 887,3 тыс. т, сахарной свеклы — на 25% до 1 млн т, расширил стадо КРС с 65,5 тыс. до 72,8 тыс. животных, свиней — с 46,5 тыс. до 65 тыс. животных. Надои молока составили 141 тыс. т — это второй в стране результат. Как следует из бухгалтерской отчетности компании, выручка «Агрокомплекса» в 2016 году увеличилась на 15,7% до 44,76 млрд руб., чистая прибыль снизилась в 2,2 раза до 2,94 млрд руб.

